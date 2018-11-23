Рэпера Хаски отправили в СИЗО на 12 суток после выступления в Краснодаре

Краснодарский суд назначил Дмитрию Кузнецову, работающему под сценическим именем Хаски, 12 суток административного ареста. Защита рэп-исполнителя Хаски намерена обжаловать решение, пишет телеканал "360".

Адвокат музыканта Наталья Жданович заявила, что сроки ареста не будут суммироваться, передает НСН. Таким образом, фактически исполнитель может провести под арестом не более 12 суток.

Напомним, что во время выступления Хаски в Краснодаре люди в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, препятствовали проведению концерта. По имеющейся информации, они угрожали подбросить рэперу наркотики, а позже выключили звук. Хаски забрался на крышу автомобиля и стал исполнять песни без музыкального сопровождения, после чего его задержали и увезли в отделение.