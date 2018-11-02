В Сети появилось откровенное видео с известной актрисой
В ролике звезда позирует почти голая в баре Лос-Анджелеса, сообщает Daily Mail. Для съемок актриса надела только телесные стринги и высокие каблуки. Белла сидит возле шеста и поднимает вверх ноги. Интимные зоны знаменитости прикрывают лишь взбитые сливки. К слову, актриса недавно вернулась из гастролей своего бойфренда Mod Sun и сразу же включилась в работу.
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