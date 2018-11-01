Садист из "Дома-2" придушил любовницу во время секса

Андрей Шабарин – главный ловелас на реалити-шоу. Девушки вокруг него так и вьются. Одной нужен кошелек самца, а другим – его внушительного размера хозяйство. Но шансы оказаться в постели с мачо есть не у всех – уж больно специфические у него желания и фантазии.

"Хочу, чтобы девушка была немного развратная, – улыбается Андрей. – В интиме у нее не должно быть ограничений. Не люблю, когда избранница говорит нет в ответ на мои предложения и пожелания".

А пожелания у Шабарина весьма специфичные. "Я грубый секс люблю, – хвастается похотливый самец. – Естественно, пробовал БДСМ, отношусь к этому нормально. Нравится бить девушку по попе, могу немного придушить, за волосы схватить. Использую плетки, наручники. Переодевания люблю. Особенно возбуждает, когда партнерша примеряет образ горничной".

Андрей признается, что рано или поздно остепенится, прекратит осеменять всех вокруг и остановится на двух женщинах мечты. Одной с его темпераментом будет маловато. "Есть мысли пожить и с двумя. Вот прямо представляю: приходишь домой – одна в фартуке ужин тащит, другая сидит журнальчик читает. Почему нет, если я способен двоих содержать? Но, к сожалению, никто не согласился на это пока. Поначалу девчонки вроде бы не против, а потом идут в отказ".

В идеале Андрей хотел бы иметь рабыню. И подобный опыт у него имеется. "Я встречался с одной девушкой два года, Снежана ее зовут. Она исполняла любые мои желания. Со Снежаной у нас были серьезные отношения. Это самая нормальная избранница, которая ни на что меня не разводила. Она просто очень любила: встречала с работы, бежала с тазиком, мыла ноги, вытирала. Делала все, что я хотел, причем с большим энтузиазмом", – цитирует Шабарина "Мир реалити-шоу "Дом-2".

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