"Полтора года": врачи подписали приговор больной звезде "Аншлага"

Юмористка Светлана Рожкова раскрыла свой неутешительный диагноз. Звезда передачи "Аншлаг" сообщила, что врачи дали ей полтора года жизни.

В начале 2018 года Светлана Рожкова призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Вначале многочисленные поклонники предположили, что у артистки онкологическое заболевание. Однако Светлана опровергла эту информацию. Юмористка призналась, что дело гораздо сложнее. "У меня билиарный цирроз. Это аутоиммунное заболевание. Иммунитет начинает сражаться с органом. То есть мою печень мой иммунитет воспринимает как врага", – приводит слова Светланы Рожковой StarHit со ссылкой на "Светскую хронику".

До недавнего времени о смертельном диагнозе артистки знали только ее супруг Юрий и дочери Яна и Варвара. Рожковой приходится постоянно следить за своим состоянием и выполнять все предписания. Из-за болезни Светлана даже была вынуждена сделать перерыв в работе. Конечно же, близкие переживают за артистку. "Когда ей поставили этот диагноз, она пришла домой и сказала: "Полтора года". Все. Конечно, это так… бодрит, я бы сказал", – признался муж Рожковой.

Звезда же старается не терять присутствия духа. Однако ее заболевание не поддается лечению. "В такой форме встречается в мире один случай на миллион. Вот мне так повезло. В кавычках. Никто не знает, под воздействием чего это происходит. Вот такой сбой в организме", – развела руками артистка.

Сейчас все свое свободное время Светлана проводит на свежем воздухе и в кругу семьи. После того как у нее диагностировали смертельно опасное заболевание, артистка пересмотрела всю свою жизнь. "Только из смерти нет выхода, а все остальные проблемы, которые возникают на твоем жизненном пути, они все решаемы. У меня произошла определенная переоценка ценностей. В моей жизни была работа, еще раз работа. А потом я стала больше уделять внимания себе любимой и семье: мужу, детям, родителям. Вообще, я стала находить время, чтобы жить, потому что до этого момента я только работала", – высказалась Светлана Рожкова.