"Итог страстной любви": журналистка обвинила Александра Серова в избиении

Певец Александр Серов, судя по всему, очень жесток с женщинами. Журналистка из Челябинска Лариса Сладкова рассказала, что была избита артистом после ночи любви.



В своем Instagram Лариса опубликовала собственное фото, на котором у нее под глазом виднеется большой синяк. Ниже женщина призналась, что гематома – это последствие страстной встречи с исполнителем хита “Я люблю тебя до слез”.

"Пришло время раскрыть вам один из моих секретов. Вы все прекрасно видели мои шикарные шубы. Одна из них подарена мне от секс-символа, кумира миллионов женщин России и зарубежья. Моего самого незаменимого, нежного и самого любимого Саши Серова. На моем лице это итог нашей страстной с ним любви. Думаю, у вас иногда тоже такое бывает ", – сообщила Лариса.

Публикация девушки вызвала шквал комментариев. Подписчики неоднозначно отнеслись к откровениям Сладковой. Кто-то посоветовал девушке немедленно обратиться в правоохранительные органы, другие же просили девушку перестать пиарится на скандальной истории. Об этом сообщает портал 31TV.RU.

Вскоре журналистка удала пост, однако ушлые пользователи Сети успели сделать скриншот фотографии. Теперь Лариса отмалчивается – вопросы поклонников предпочитает игнорировать.

Между тем, сам Александр Серов, которого уже не в первый раз обвинили в рукоприкладстве, ситуацию со Сладковой пока никак не комментирует. К слову, артисту сейчас есть чем заняться, недавно он подал заявление в Следственный Комитет против Дарьи Друзьяк, которая в телеэфире сообщила, что он избил, изнасиловал ее, а также является отцом ее будущего ребенка.