Малахов побил родившую Кудрявцеву на глазах коллег
Вместе с Малаховым за статуэтку боролись: Лера Кудрявцева с программой "Секрет на миллион", Дмитрий Борисов – ведущий "Пусть говорят", Анатолий Цой – "Саранхэ", Вадим Верник и Игорь Верник с передачей "2 ВЕРНИК 2". Шоумен с легкостью побил соперников и по праву забрал награду.
Его передача "Привет, Андрей!", которая идет по субботам на телеканале "Россия 1", очень полюбилась зрителям. В студии у Малахова всегда самые популярные гости, которые приносят отличные новости, рассказывают об интересных событиях своей жизни и делятся приятными воспоминаниями. Теперь программу оценили не только зрители, но и профессионалы.
"Спасибо большое академии. Вчера с моим сыном впервые ходили в Третьяковскую галерею и зашли на выставку Ильи Кабакова, которая называется "В будущее возьмут не всех". Нас показывают каждый день, но в будущее возьмут не всех. Будут ли нас помнить через двадцать-тридцать лет?"– цитирует речь Малахова во время получения премии ТАСС.
Добавим, что в номинации "Телеигра" победу одержала программа "Что? Где? Когда?". Тренера Татьяну Тарасову признали лучшим ведущим спортивной передачи, а "Ледниковый период. Дети" получили награду за само шоу.
"Ревизорро" забрало приз за лучшее журналистское расследование. Среди реалити-шоу лучшим признали "Решалу", а список детских передач возглавил мультфильм "Три кота". Также награду получил документальный фильм "Засекреченные списки". За лучший промоушн программ статуэтки вручили "Белки – Танцы".
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