"Ихтиандр" Коренев бросил молодую жену в первую брачную ночь

Актер отказался от близости и уехал в другой город. Девушки вокруг него так и вились.

Актера Владимира Коренева после роли Ихтиандра в картине "Человек-амфибия" стали осаждать поклонницы. Письма ему домой приносили ящиками! Девушки, чтобы привлечь внимание экранного красавца, даже присылали ему фотокарточки непристойного содержания. Но шансов у барышень не было, ведь с 1961 года артист был женат. Его избранницей стала актриса Алла Константинова.

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"За Володей бегала толпа, и я тоже бегала, хотя уже сыграла в театре "Чайку" и была ведущей артисткой, а он еще учился, – улыбается она. – Я после репетиции бежала к институту, где он учился, чтобы его прихватить, потому что потом будет не поймать. И вот вижу – он сидит на лавочке, а вокруг него две лавочки заняты девушками. Но, видимо, вид у меня был какой-то безумный, что они разбегались, когда я подходила. Так, потихоньку, и добилась его".

"Когда пришли в ЗАГС, нам предложили расписаться 1 апреля. Я взмолилась: "Не до такой же степени!" И регистрацию брака перенесли на 2-е, – продолжает жена Коренева. – Но сразу после росписи он с институтом уехал на гастроли в Финляндию. Из ЗАГСа мы дошли до площади Маяковского (ныне Триумфальная. – Прим. ред.), он пошел в одну сторону, а я – в другую, в театр. Никакой первой брачной ночи у нас не было". Коренев вернулся 1 мая, а 3-го снова улетел.



"Этот красивый тоненький мальчик уехал на съемки в Баку. Миша Казаков (режиссер. – Прим. ред.) убедил меня тоже туда поехать, и на следующий день я была там. Коренев меня увидел и закричал: "А ты откуда здесь?! Быстро уезжай, мы же работаем! К тому же тут негде жить – мы живем в гостинице, с оператором". В итоге мы сняли большую квартиру напротив гостиницы, поселились там, но Володя со мной не разговаривал", – рассказала Константинова в программе "В гости по утрам" на Первом канале.