Оставшаяся без кино Юнникова работала продавцом
В сериале "Возвращение Мухтара" Наталья Юнникова работала на протяжении пяти лет, сыграв в 500 сериях. Затем актриса покинула съемочную площадку, о чем совершенно не жалела, как она сама признавалась. При этом Юнникова осталась без работы. Однако новых ролей Наталье не предлагали. В конце концов, как пишет сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на поклонников, артистке пришлось бросить актерство и устроиться продавцом в одних из торговых центров столицы.
Напомним, сегодня, 26 сентября, Наталья Юнникова умерла в столичной больнице, не приходя в сознание. Актрисе было 37 лет. У звезды сериала "Возвращение Мухтара" произошло обширное кровоизлияние в мозг.
"Вечером, около 21:00 у Натальи случился инсульт, вследствие чего она упала и сильно ударилась об угол кухонного стола. Далее начались судороги, и она потеряла сознание. Доставили по "скорой" в московскую больницу имени Боткина в шоковое отделение реанимации", – сообщалось в официальной группе сериала "В Контакте". Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее режиссер Владимир Златоустовский, с которым некогда сотрудничала актриса, рассказал, что, насколько ему известно, особенных проблем со здоровьем у Юнниковой не было. Но, по мнению режиссера, одиночество и невостребованность могли стать причинами трагедии.
"Она была вне театра, не являлась членом Союза кинематографистов. Я знаю, что она отошла от всего… Конечно, она грустила от одиночества, ей было тяжело. Ее все время беспокоила невостребованность в профессии, потому что после "Мухтара", после того как я ее снимал, практически никто этого не делал", – рассказал Злотоустовский, сделав упор на том, что Юнникова была "очень одиноким человеком".
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