От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой

Для ребенка это слишком большое потрясение. К нему он просто может быть не готов.

Жизнь актрисы Натальи Юнниковой оборвалась днем 26 сентября. Но ее 11-летний сын Ролан о случившемся пока не знает.

После того как звезда сериала "Возвращение Мухтара" оказалась в реанимации, мальчика взял к себе ее бывший муж Антон Федотов. Он рассказывал, что пытается уберечь ребенка от стресса и не акцентирует его внимание на случившемся с мамой: "Я стараюсь держать его подальше от переживаний, отвлекаю от грустных мыслей".

Словом, отец делал все, чтобы мальчик чувствовал себя спокойно. Именно по этой причине, как сообщили Dni.Ru друзья семьи, Ролану пока не говорят, что мамы больше нет. Для ребенка это слишком сильное потрясение, к которому он может быть не готов.

Причину смерти Юнниковой установит вскрытие. Пока лишь известно, что неделю назад актриса упала у себя дома, ударилась головой и потеряла сознание. У нее произошло обширное кровоизлияние в мозг, в тяжелом состоянии она находилась в реанимации. Врачи ввели пациентку в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. "У Наташи случился инсульт. Она находилась дома с мамой и нашим сыном Роланом", – сообщил тогда журналистам Антон Федотов.



Напомним, что с Федотовым Юнникова познакомилась еще в университете, вскоре они поженились. После рождения сына отношения супругов разладились, и в 2008 году они развелись. Но отец продолжал помогать ребенку, понимая, как мальчику важно знать, что у него есть и мама, и папа.