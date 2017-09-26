Друг Юнниковой шокирован ее гибелью

Для актера театра и кино Алексея Моисеева, снимавшегося с Натальей Юнниковой в фильме "Возвращение Мухтара", ее смерть стала полной неожиданностью. Артист узнал трагическое известие от Dni.Ru.

"О том, что она умерла, я еще не слышал..." – убитым голосом сказал Алексей. Судя по всему, новость шокировала друга Юнниковой. Ведь совсем недавно они общались, и ничто не предвещало беды.

"Мы виделись. У нас были хорошие отношения. Как она жила?.. Абсолютно нормально – с сыном и мамой, все у нее было в порядке", – заявил Моисеев.

Актер подтвердил, что Наталья не была особо востребована в профессии. Однако, по его словам, это не могло спровоцировать сильный стресс и болезни. "Естественно, в нашем деле это заложено – фактор везения", – отметил Алексей.

Режиссер Владимир Златоустовский, с которым некогда сотрудничала актриса, ранее рассказал, что причинами трагедии могли стать одиночество и невостребованность Юнниковой в профессии.

Напомним, 37-летняя актриса Наталья Юнникова 26 сентября скончалась в больнице. Звезда сериала "Возвращение Мухтара" упала у себя дома, ударилась головой и потеряла сознание. У нее, по словам врачей, произошло обширное кровоизлияние в мозг. Некоторое время артистка в тяжелом состоянии находилась в реанимации. Медики ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.