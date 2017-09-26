Молодая жена ждет ребенка от Михаила Трухина

Супруга популярного актера, звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаила Трухина Анна беременна. Жена собирается подарить артисту второго ребенка в ближайшее время.

Пока Михаил Трухин активно работает, его супруга Анна Нестерцова тоже не сидит без дела. 32-летняя избранница популярного артиста занимается организацией частных и корпоративных мероприятий. Так, Нестерцова устроила праздник для сына прославленного актера Константина Хабенского Ивана, которому исполнилось десять лет.

Отметилась, на празднике и сама Анна Нестерцова. Фотографии супруги Трухина с этого мероприятия находятся в свободном доступе в интернете. Собственно, благодаря им и стало известно о беременности Анны. На опубликованных снимках Нестерцова запечатлена с округлившимся животом. Чтобы развеять последние сомнения, в комментариях указали на интересное положение избранницы Трухина. "А я все думала, кажется мне или не кажется☺️🍼", "Ух ты, ух ты)))" – отреагировали на публикацию Анны ее подруги.

Публикация от Аня Трухина (@anna_nestertsova) Сен 22 2017 в 7:40 PDT

Если Нестерцова действительно ждет ребенка от Трухина, то для пары этот малыш станет уже вторым. В 2008 году Анна подарила Михаилу дочь Соню.

Публикация от Rinat Salekhov (@rinat_salekhov) Сен 24 2017 в 2:47 PDT

Ранее Трухин дал откровенное интервью о своей личной жизни в передаче Юлии Меньшовой "Наедине со всеми". Артист дал понять, что прекрасно понимает, по какой причине распался его брак с первой женой Любовью Ельцовой. Трухин признался, что редко бывал дома, почти не проводил время с детьми. Михаил заявил, что хотел избавить наследников от неприятного зрелища, когда родители ругаются, и потому решил покинуть семью.

Публикация от Аня Трухина (@anna_nestertsova) Апр 20 2017 в 11:31 PDT

После развода Трухин продолжал помогать – переводил деньги и оплачивал расходы. При этом популярный актер сумел сохранить с детьми хорошие отношения. К примеру, прилетая в Петербург на гастроли, он первым делом встречается с дочерью Дарьей. Артист бывает на ее выступлениях в Театре юношеского творчества, дает советы, следит за успеваемостью.