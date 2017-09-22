Деньги для умирающей актрисы собирают всем миром

Звезду "Возвращения Мухтара" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние актрисы как тяжелое.

Новости о состоянии Натальи Юнниковой поступают самые тревожные. Врачи оценивают его как крайне тяжелое – актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Директор актерского агентства "Март" Нелли Журбенко, в базе которого числится Юнникова, сообщила, что их организация и Министерство культуры совместно собираются открыть счет для помощи актрисе. Известно, что Юнникова живет "со своей мамой и ребенком". "Она ничем не болела, она здоровая молодая женщина", – добавила Журбенко в интервью РБК. Очевидно, этот счет появится уже в ближайшие часы. Помимо коллег и чиновников, любой желающий сможет сделать перечисление. Хочется верить, что умирающую Наталью всем миром удастся спасти.

Как писали ранее Dni.Ru, Юнникова, знакомая зрителю по сериалам "Возвращение Мухтара", "Паутина" и "Кухня", упала у себя дома, ударилась головой и потеряла сознание. У нее произошло обширное кровоизлияние в мозг, и сейчас звезда находится в реанимации. Врачи сразу же ввели ее в искусственную кому – это длительный сон, вызванный специально для предотвращения отека и омертвления тканей головного мозга. При помощи анальгезирующих препаратов замедляется кровоснабжение и обменные процессы в головном мозге. В свою очередь это приводит к сужению сосудов и снижению давления. Срок погружения больного в кому обусловлен размером области поражения и степенью тяжести травмы головы.