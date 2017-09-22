Российская актриса в коме после падения дома

Эксклюзив Особое мнение Интервью Изувеченного Градского вынудили петь с адской болью Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски

Выбор читателей

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
Вера Брежнева готовится снова стать мамой
Звезда "Дома-2" родила с тяжелыми последствиями
Волочкова врезала Борисовой за обвинения в алкоголизме
партнеры
Пятница 22 сентября
Лента новостей
12:57
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
12:57
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
12:47
Главные события Москвы с 22 по 28 сентября
12:37
Совет на выходные
12:29
Назван легкий способ продлить жизнь
12:25
В Госдуме создан комитет по контролю и регламенту
12:15
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
11:58
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
11:46
Отечественные врачи вызвали разочарование у россиян
11:25
Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
11:21
МИТРО запретили принимать студентов
11:13
Памятник Калашникову украсили скандальной деталью
11:13
Большая грудь сбила с ног модель Playboy
11:11
Парк "Зарядье" обошелся Москве в 14 миллиардов рублей
11:08
Миллиардера Джабраилова проверят на вменяемость
10:50
Россиянин утонул в бассейне в Турции
10:27
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
10:26
Промышленники России собираются в Москву на II Межрегиональный промышленный Форум
10:16
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства
10:15
В России вырос прожиточный минимум
10:02
Названы катастрофические последствия отказа от секса
09:56
Трагедия жизни самой богатой женщины в мире
09:41
У москвича украли иномарку за 4,7 млн рублей
09:29
Киев признал неизбежность покупки газа у Москвы
09:24
Топ-10 неожиданных кулинарных советов
09:00
Женщину лишили детей после удаления груди
08:51
Как съездить в Европу и не разориться
08:39
США выдвинули громкое обвинение против России
08:29
Хозяин Белого дома дал задание лебезящему Порошенко
08:28
Метеорологи удивили прогнозом на зиму
08:06
Спасатели вытащили из Москвы-реки раненого школьника
22:03
Неожиданный поворот в скандале с Дуровым из-за женщины
21:51
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
21:44
У известного хоккеиста рак костного мозга
21:31
Как без проблем сделать ремонт в съемной квартире
20:54
Умерла самая богатая женщина планеты
20:50
У режиссера Мережко подозревают инсульт
20:42
Самолет не долетел до Армении из-за курившего пассажира
20:38
В Белоруссию выслали почти тонну овощей
20:31
В Домодедово произошло ЧП с крупнейшим лайнером
20:23
В Прикамье нашли усеянный человеческими костями пляж
20:17
Определен российский претендент на "Оскар"
19:54
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
19:49
Пожизненно лишенная прав Багдасарян получила новый штраф
19:44
Бузова оставила странное сообщение
19:16
Зрители Московского цирка хлопали сломавшему шею акробату (видео)
19:06
Трамп унизил Украину на встрече с Порошенко
18:53
Названы условия запуска программы реновации в регионах
18:51
Во время выступления Алиева в ООН его дочь строила гримасы
18:26
Ведущего НТВ ограбили на съемках программы (видео)
18:11
Порошенко готовит военный сценарий для Донбасса
18:08
Хилькевич плачет из-за несчастной любви
18:01
В небе над Химками заметили НЛО (фото)
17:52
Запад истерит из-за российско-белорусских учений
17:31
В Москве мигранты устроили новую провокацию
17:14
Автобус столкнулся с бетономешалкой в Зеленограде
17:11
Медведев сравнил США с похоронной командой
17:00
Керченский мост стал трагедией для Порошенко
16:45
Назван срок вымирания человечества
16:27
Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове
16:21
Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп
16:13
Рассказ о депрессивной "Алисе" развеселил Путина
16:12
Алсу показала красивого брата
16:07
Общество мешает архитектурному прогрессу в стране
16:01
Воспитательница детсада оказалась в центре секс-скандала
15:50
Раскрыта причина безграмотности Трампа
15:44
Звезда "Дома-2": Молодые девочки хотят все и сразу
15:35
В Госдуме появится комитет по контролю и регламенту
15:33
Навка провела ночь с мужем Заворотнюк
15:30
Путин выиграл у Меркель со счетом 5:2
15:17
Думские фракции определят приоритетные законопроекты
15:12
Муж Собчак готовится быть первой леди
15:08
Волочкову в розовом боди подняли на смех
15:01
Ученые раскрыли секрет роста пениса
14:41
Открылись странные подробности о бунте мигрантов в Москве
14:35
США натравили на Меркель хакеров-нацистов
14:34
Друг выкинул именинницу с балкона в Москве
14:26
Надежда Савченко отказалась от образа секс-бомбы
14:18
Освободившийся Александр Носик пришел в гости к кошечкам
14:18
В Москве 6-летнего мальчика похитили на глазах у матери
14:18
В Сколково обсудили безопасность детей
14:16
Звезда сериала "Ольга" решилась на страшный шаг из-за смерти всех родных
14:01
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
14:01
Максима Галкина задержали при покупке наркотиков
13:52
Лучшие экранизации романов Стивена Кинга
13:44
Названы лучшие фильмы о вампирах
13:35
Варум бросила мужа ради известного певца
13:29
Легендарный iPhone перестанут продавать в России
13:26
Невежественный Трамп опозорился на публике в ООН
13:26
Врач-эндоскопист порвал пищевод пациентке
13:21
Собчак стала жертвой мошенников
13:06
Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу
12:57
Учительнице грозит пожизненный срок за секс со школьниками
12:56
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
12:44
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
12:31
Москва отвесила финансовую пощечину Киеву
12:30
В Москве появился новый способ проверить автомобиль
12:23
Сломавший в Москве шею акробат умер в больнице
12:21
Внебрачный сын добивается признания от Ливанова
12:18
На МКАД реконструируют еще одну развязку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой
Лазарев поддержал истерику Макаревича
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
Изувеченного Градского с адской болью вывели петь с Кобзоном
Шоу-бизнес

Российская актриса в коме после падения дома

Наталья Юнникова. Кадр из сериала "Возвращение Мухтара-8" (2012)"
У звезды сериала "Возвращение Мухтара" произошло обширное кровоизлияние в мозг. Она находится в реанимации.
прочитано 2412 раз

Актриса Наталья Юнникова упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание. У нее произошло обширное кровоизлияние в мозг. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации. Врачи, как сообщает Telegram-канал Mash, ввели ее в искусственную кому.

ПО ТЕМЕ

В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе

Медикаментозная кома – это длительный сон, вызванный специально для предотвращения отека и омертвления тканей головного мозга. Вводят в лекарственную кому при помощи анальгезирующих медикаментов. Они замедляют кровоснабжение и обменные процессы в головном мозге. В свою очередь это приводит к сужению сосудов и снижению давления. Срок погружения больного в кому обусловлен размером области поражения и тяжести травмы головы. Зафиксированы случаи, когда люди в этом состоянии пребывали до полугода.

37-летняя Наталья Юнникова получила признание зрителей после исполнения роли следователя Василисы Михайловой в телесериале "Возвращение Мухтара". Она играла в нем почти семь лет, правда, с перерывами. Также ее можно было увидеть в исторической саге "Ермоловы", в женских мелодрамах "Огни большого города", "Райский уголок", "И в горе, и в радости", в двух сериях первого сезона криминального детектива "Паутина", а также в пятом сезоне популярного комедийного ситкома "Кухня" в роли гипнотизерши. Дебютировала же она на экране в медицинском сериале "Личная жизнь доктора Селивановой", где исполнила роль пациентки врача.

Со своим первым мужем Юнникова познакомилась еще в театральном, а после окончания учебы уехала с ним в Израиль. После развода Наталья вернулась на родину. Сын Ролан остался жить с ней.

Автор: Иван Губкин22 сентября 2017, 12:34

комментарии

Политика

Трамп унизил Украину на встрече с Порошенко
Путин выиграл у Меркель со счетом 5:2
Раскрыта причина безграмотности Трампа
Керченский мост стал трагедией для Порошенко

Шоу-бизнес

Джигурда успокаивал Панина на диване
Российская актриса в коме после падения дома
Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"
Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами

Проишествия

Умерла самая богатая женщина планеты
Ведущего НТВ ограбили на съемках программы (видео)
В Москве мигранты устроили новую провокацию
Зрители Московского цирка хлопали сломавшему шею акробату (видео)

Lifestyle

Определен российский претендент на "Оскар"
Названы лучшие фильмы о вампирах
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
Поклонская о "Матильде": Грех и яд
Шоу-бизнес

Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой

Об актрисе рассказала ее подруга
Шоу-бизнес

Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами

Артист прокомментировал изменения в программе главной "кнопки" страны
Шоу-бизнес

Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"

Участница "Дома-2" Вера Курочка приняла участие в эротической фотосессии
Шоу-бизнес

Джигурда успокаивал Панина на диване

Мало кто знает, что актер по второму образованию психиатр

Гороскоп

Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться

Фоторепортажи

Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
Освободившийся Александр Носик пришел в гости к кошечкам
Лучшие экранизации романов Стивена Кинга

Спорт

Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности
Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду

Регионы

Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове
В небе над Химками заметили НЛО (фото)
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru