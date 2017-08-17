Светлана Хоркина назвала имя отца своего ребенка

Гимнастка Светлана Хоркина долгие годы утверждала, что отцом ее сына Святослава является актер Леван Учанейшвили, но со временем многие перестали верить в эту историю. Как оказалось, не зря…

"Cегодня настоящие мужчины перевелись. За редким исключением. У большинства почему-то отсутствует чувство ответственности за свои поступки в отношениях с женщиной. Зато присутствует ощущение безнаказанности за некорректность", – сообщила о своем разочаровании в представителях сильного пола спортсменка.

Хоркина называет себя женщиной сильной, но делает оговорку, что в то время, когда забеременела, ей давали не больше 15 лет. "Нисколько не боялась. Было только непонятно, почему со стороны человека, от которого я жду ребенка, реакция совсем не та, которую я ожидала", – призналась гимнастка.

Светлана утверждает, что жила со своим избранником, как с мужем, и была уверена, что так будет всегда. Сыну любимый не обрадовался, но это не могло омрачить ее счастье от рождения первенца. "Не я делала тайну из его отцовства и наших отношений, а он. Но я ее хранила и по сей день храню. А имен не называю потому, что считаю некорректным раскрывать чужие тайны. Да и зачем я буду делать ему пиар? Не заслужил он такого", – категорично сказала Светлана.

Гимнастка объяснила, что уехала рожать в США потому, что возлюбленный скрывал ее от всех. "Я не понимала, почему должно быть так. И все-таки согласилась. Рассудила: наверное, во время родов в Америке мне будет оказана более профессиональная помощь, чем у нас. Сегодня понимаю, что это чушь – в нашей стране тоже есть и прекрасные клиники, и врачи…" – цитирует Хоркину "7Дней".

Публикация от Хоркина Светлана (@khorkinasvetlana) Май 19 2017 в 12:38 PDT

Чемпионка призналась, что верила любимому и продолжала надеяться, что они будут вместе и создадут семью. Рожала Светлана в хорошей клинике, но под чужой фамилией, чтобы никто не мог ее разыскать. Единственный человек, который оказался рядом в тот важный момент, была подруга Юля. При этом на выписку в роддом ее возлюбленный все-таки приехал и по сей день финансово помогает сыну.

"Я настояла на том, чтобы он усыновил ребенка. Мне казалось, что девочка может носить фамилию мамы, а мальчик не должен, и для будущего сыну важно быть с отцовской фамилией. Хотя сейчас уже немножко об этом жалею. Все-таки фамилия Хоркина – известная. Но я думаю, когда Святослав Кириллович вырастет, он сам решит..." – заключила гимнастка.