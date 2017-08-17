Анна Ардова ушла от мужа

Брак продержался целых 20 лет. И расставание, к счастью, обошлось без скандала.

Звезда скетч-шоу "Одна за всех" Анна Ардова и актер Александр Шаврин оформили развод. Это случилось еще 1 марта, но только сейчас было предано огласке. Брак продержался 20 лет...

"Инициатива развода принадлежала Ане. Она и подала заявление, – рассказали в окружении пары. – Когда Аня с Сашей все-таки поставили финальную точку в отношениях, сразу сообщили об этом детям. Никогда от них ничего не скрывали, а в этот раз тем более не стали молчать. Родители много времени проводят с сыном и дочерью, сохранили дружеские отношения. Как-никак, столько лет прожито вместе – родные люди".

Эта новость стала для многих шоком. Совсем недавно Ардова хвасталась в интервью: "Бывало, я шла уставшая со спектакля и думала: "Все, больше нет сил, бросаю эту работу!" И начинала размышлять, что я могла бы делать, если бы не была актрисой? Могла бы, наверное, цветы выращивать или еду готовить. И вот я приходила домой и говорила мужу: "Ты знаешь, я настолько устала, что думаю оставить актерство". И он приводил меня в чувство: "Ты что, ты же трудоголик! Ты умрешь, если не сможешь сниматься, играть в театре". У меня был период, когда не было работы, и муж буквально выгонял меня из дома: "Найди себе клуб по интересам, иди к подружкам. Займи себя чем-то, но только не психуй дома!"

Этот брак был у Анны вторым. С первым мужем, Даниилом Спиваковским, она познакомилась, будучи студенткой-первокурсницей. В 1992 году влюбленные сыграли свадьбу и перебрались к маме Спиваковского. Та была недовольна невесткой: ей казалось, что Анна неаккуратна и слишком вспыльчива.

На этом фоне у молодых возникали разногласия по пустякам, которые часто заканчивались битьем посуды и даже драками. Постоянные претензии свекрови и непонимание мужа привели к тому, что ячейка общества распалась, не дотянув до годовщины.

Позже Анна Ардова вышла замуж за театрального актера Александра Шаврина, с которым дружила с 19 лет. Однажды артист просто появился на пороге и сказал, что отныне она его жена, а София – дочь. В 1997 году они сыграли свадьбу прямо в театре. В 2001-м у пары родился сын Антон.

Дети пошли по стопам Ардовой. По данным StarHit, София училась в архитектурно-дизайнерской студии, но потом окончила Московскую театральную школу Олега Табакова и получила пропуск в МХТ имени Чехова. Антон тоже успел попробовать силы на съемочной площадке, появившись вместе с матерью в скетчкомах "Женская лига" и "Одна за всех."