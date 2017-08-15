Кикабидзе ответил взаимностью Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин планируют посетить юбилей народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. В 2018 году певцу исполнится 80 лет.

"На мой юбилей в Грузию приедет много знаменитых зарубежных исполнителей, в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин", – сообщил Вахтанг Кикабидзе. Артист также рассказал, что в июле этого года по приглашению Лаймы Вайкуле выступал в Юрмале на международном фестивале "Рандеву-2017".

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"Было много интересных встреч, в том числе и с Аллой Пугачевой, она сказала, что соскучилась по мне, я ответил взаимностью", – цитирует певца ТАСС. Кикабидзе подчеркнул, что "продолжает активную творческую жизнь".

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Июл 12 2017 в 2:02 PDT

"После фестиваля в Юрмале мне довелось в конце июля выступать в Баку на Международном музыкальном фестивале "Жара", – поделился Кикабидзе. Певец рассказал, что 18 августа в Батуми пройдет его сольный концерт, где вместе с ним выступят Нани Брегвадзе, ее дочь Эка и певица Лиза Багратиони.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году, окончил институт иностранных языков. С 1959 года был солистом местной филармонии, а в 1960-1980-х – актером и режиссером на киностудии "Грузия-фильм".

В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание народного артиста Грузии. Он – один из самых популярных актеров и певцов бывшего СССР, лауреат международных песенных конкурсов и кинофестивалей.