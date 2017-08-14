Алла Пугачева теряет голос

Певица не связывает это с воздействием радиации. По словам Примадонны, к ней ничего не пристает.

Алла Пугачева, к огорчению поклонников, в последние годы редко выходит на сцену. "Я теряю голос. Просто устала от всего этого", – сделала певица неожиданное признание.

Логично было бы связать это обстоятельство с посещением Примадонной Чернобыля в 1986 году, однако она отмахивается: "Я как таракан – ко мне ничего не пристает и ничего не действует". А о визите в зону катастрофы вспоминает так: "Мы не думали о риске, но мне сказали, что я могу отказаться и не ехать. Для меня же отказаться было немыслимо, ведь ликвидаторы заказали себе апельсины и Пугачеву".

"Меня попросили надеть шапочку, чтобы радиация не осела, но я предпочла бант. Меня за этот бантик потом год уничтожали, забыв, где я была и что делала. Еще одна просьба была – не петь грустных песен", – рассказала звезда в передаче "Сегодня вечером".

Перед поездкой ее долго консультировали, как себя вести на зараженной территории. Нужно было одеваться в худшее, чтобы потом не жалко было сжечь, ничего не есть, пить только виски, водку или красное вино.

Напомним, что Алла Пугачева выступила с сольным концертом в поселке Зеленый Мыс, расположенном в 80 километрах от Припяти, в сентябре 1986 года, через полгода после катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Туда артистка приехала с Владимиром Кузьминым, роман с которым у нее был в самом разгаре. Именно в Зеленом Мысе состоялась премьера их песни "Две звезды".

За кулисами, по словам очевидцев, Пугачева прямо из горла пила красное вино, чтобы вывести из организма стронций. А цветы, подаренные местными поклонниками, не брала – боялась радиации. После той поездки певице присвоили звание ликвидатора.