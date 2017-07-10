Скромная Володина внезапно обнажилась на отдыхе

Василиса Володина отправилась в отпуск на Крит. На отдыхе ведущая популярного шоу "Давай поженимся" показала фигуру в купальнике и даже обнажилась.

Отечественные знаменитости разъехались в разные части света, чтобы насладиться летом (раз уж в Москве оно недоступно). Так, ведущая популярной передачи "Давай поженимся", астролог Василиса Володина вместе с семьей отправилась на Крит.

Элегантная блондинка поделилась с поклонниками первыми фотографиями с отдыха, которые опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На одной из них Володина снята по пояс, причем грудь прикрыта одной лишь широкополой шляпой.

А на второй фотографии Василиса запечатлена на фоне синего неба и не менее синего бассейна, облаченная в слитный купальник. "А шляпа-то улетела... " – написала астролог, продемонстрировав стройную подтянутую фигуру. Интересно, что обе фотографии Володина по какой-то причине запретила комментировать.

Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) Июл 9 2017 в 6:24 PDT

Ранее журналисты провели расследование и выяснили, что Василиса Володина сколотила свое состояние буквально из воздуха. Репортеры выяснили, как в жизни, а не на передаче "Давай поженимся", работает астролог.

Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) Июл 9 2017 в 9:50 PDT

На приеме Володина два часа будет отвечать на вопросы и давать рекомендации, как жить и решать проблемы, а также выдаст гороскоп, где будут описаны события жизни клиента (работа, брак, дети, здоровье и другие сферы) на пять лет вперед.

Расценки: 140 тысяч рублей (запись на ноябрь и декабрь) и 210 тысяч рублей (срочная запись на август и сентябрь). Сотрудники "Астроцентра Василисы Володиной" берут дешевле. Они составят прогноз за 24 тысячи рублей, текст выдадут на 5 – 7 страницах. Если прогноз не сбудется, деньги не вернут.

