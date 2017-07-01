Оголившаяся Анна Грачевская поразила формами
На одном из снимков Анна загорает топлес. На фото можно разглядеть не только пышную грудь Грачевской, но и округлые ягодицы, которые телеведущая довела до совершенства несколько месяцев назад.
Поклонникам снимок явно понравился, как и сама телеведущая. "Ох. вот это грудь. Анна вы прекрасны! я поражена", – написала в комментариях одна из поклонниц Грачевской (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
В другом посте из Турции Анна похвасталась хорошей погодой, немного поиздевавшись над москичами. "+48 на солнце ☀🇹🇷даже совесть мучает, выкладывать такие солнечные видео,💛зная,что происходит в Москве🙈Держитесь там,привезем вам лета и солнца! 🙏🏽Ну,а пока мы отдыхаем", – написала она.
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Отметим, что Анна Грачевская – барышня весьма одаренная. Но особенно талант 30-летней ведущей проявляется в умении выбрать спутника жизни. В свое время, например, ради нее любитель "свежей крови" Борис Грачевский развелся с женой Галиной, с которой прожил 35 лет. Разница между молодоженами составляла 40 лет.
Спустя три года совместной жизни супруги Грачевские развелись. Новым избранником Грачевской стал бывший баскетболист "Зенита" Артем Кузякин. С ним-то Анна и отдыхает сейчас в Турции.
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