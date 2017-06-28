Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"

Вокруг покойного актера Бориса Химичева кипят нешуточные страсти. Его биологическая дочь, балерина Дарья Ганичева, обратилась в суд, чтобы ее официально признали родной артисту.

Балерина Дарья Ганичева обратилась в Перовский районный суд Москвы с требованием признать ее родной дочерью знаменитого советского и российского актера, звезды фильмов "Гардемарины, вперед!" и "ТАСС уполномочен заявить" Бориса Химичева, передает Life.ru.

Ранее Дарья Ганичева пришла в студию передачи Бориса Корчевникова "Прямой эфир" в поисках правды. Она сообщила, что является внебрачной дочерью актера Бориса Химичева, скончавшегося в 2014 году от онкологического заболевания. Балерина на протяжении двух лет пыталась доказать, что она состоит в кровном родстве с известным актером. Ради этого девушка даже решила сделать ДНК-тест. Согласно результатам, она на 99,9% дочь Бориса Химичева.

Однако против признания этого факта выступает приемная дочь Химичева Елена, получившая наследство после смерти актера. Отметим, что артист оставил огромный дом на гектаре земли, виллы в Испании и на Кипре, большую квартиру в центре Москвы.

При этом Ганичева уверила, что вовсе не претендует на богатое наследство. Она лишь хочет признания, поскольку приемная дочь Химичева якобы не воспринимает ее как родственницу.

В студии появилась и мать балерины Лидия Ганичева. Она рассказала об отношениях с артистом: "Мы общались до последнего дня. Он нам все рассказывал. 25 лет он общался со своей дочерью. Мы жили сами, на свои деньги, если он помогал, то только от чистого сердца. Мы никогда не говорили о наследстве. Мы сюда пришли не делить имущество, пусть все останется на их совести. Я хочу, чтобы ее все признали дочерью Химичева. Если он признал, я хочу, чтобы все признали!"