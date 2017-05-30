Петренко перед смертью ударил и выгнал дочь

Шокирующие подробности взаимоотношений родственников актера. Теперь они делят наследство.

После смерти актера Алексея Петренко прошло три месяца. Сейчас его вдова Азима и дочь от первого брака Полина делят весомое наследство артиста – квартиру в Балашихе, дачу в селе Никольское, трехкомнатную квартиру в центре Москве и множество счетов, на одном из которых у актера было, как говорят, 11 миллионов рублей.

Судя по всему, процесс предстоит непростой. Третья жена актера уже спустя пару дней после похорон заявила о своих правах. Претендует на часть имущества и ее дочь Мелания. Хотя Полина с этим не согласна. "Мое мнение остается неизменным: генетически она не его дочь, – считает Полина Петренко. – Я бы хотела предложить провести ДНК-тест, чтобы снять лагман с ушей народа. Есть свидетельство о рождения от 2010 года на основании установления отцовства, а родилась она еще в 2007 году."

У Полины с отцом были сложные отношения. А ее дочь, в свою очередь, видела дедушку всего шесть раз в жизни. "Это были короткие встречи во время папиных творческих вечером в Санкт-Петербурге, – рассказала дочь актера. – В последний раз она его видела в 2012 году. Папа лежал со сломанной ногой в гипсе. На висящем возле кровати ковре была прикреплена их с Азимой фотография: лица обведены большим красным сердечком, а снизу написано что-то про любовь".

"Встреча получилась жуткой, – приводит слова Полины "Экспресс-газета". – Его первые слова, когда он меня увидел: "Что тебе надо? Тебя не звали. Пошла вон!" На нас смотрел абсолютно чужой зомбированный старик, который кричал на нас, выгонял, пихая костылем мне в спину. На мой вопрос, его ли дочь Малания, швырнул в нас сверху деревянной лестницы тяжелый деревянный табурет – счастье, что не попал. Мы ушли и больше никогда не разговаривали".