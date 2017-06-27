Волосожар и Траньков впервые показали лицо дочки

Российские фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар впервые показали лицо своей дочки Анжелики. Наследница спортсменов появилась вместе с родителями на обложке журнала.

Дочь Татьяны и Максима появилась на свет четыре месяца назад, 16 февраля. Ранее счастливые родители скрывали лицо малышки, у которой, судя по фото, папины глаза. Зато, по словам Волосожар, характер у Анжелики – мамин.

С появлением первенца жизнь для супругов заиграла новыми красками. "Я привыкла поздно ложиться и вставать. Но с Ликушей все поменялось. Стала жаворонком и засыпаю теперь гораздо раньше", – рассказала новоиспеченная мать.

Первые месяца полтора после родов Татьяна безвылазно находилась дома. "Спасибо моей маме за то, что я могла на 15 минут выехать в магазин. Сейчас уже попроще. Мы с Ликой понимаем друг друга. У нее есть дневной сон, и я в эти полтора-два часа свободна", – цитирует Волосожар сайт Woman`s Day.

Максим старается помогать жене. "Мы в первые месяцы не могли Лику оставить даже чтобы уехать на тренировку. Брали с собой мою маму либо папу Таниного, и они на катке с коляской ходили. Чуть что, и Таня сразу выскакивала со льда к дочке", – вспоминает Траньков.

enter; width:100%;"> Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Июн 27 2017 в 10:23 PDT

Когда дочка подросла, Татьяна и Максим стали оставлять ее с бабушкой дома. "Но не больше чем на два-три часа. За четыре месяца один раз побывали в кино и один раз на одном светском приеме. От многого отказываемся, чтобы быть рядом с ребенком, – посетовал фигурист. – А ведь спортсмену после профессиональной жизни нужно напоминать о себе. Поэтому в будущем няня, наверное, все-таки потребуется".

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Июн 10 2017 в 11:22 PDT

К слову, ранее супруги объяснили журналистам, почему назвали свою крошку столь оригинально. "У нас с Максимом было несколько имен приготовлено, но мы не могли выбрать ни одного, пока не увидим дочь. Когда уже родилась, посмотрели на нее и поняли – Анжелика! Фамилию решили сделать двойную, так что теперь при заполнении документов, да еще и латиницей, будет весело всем", – с иронией сказала Татьяна.