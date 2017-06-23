70-летняя Татьяна Васильева снялась в бикини

Народная артистка Татьяна Васильева взбудоражила своих поклонников новым видео в Instagram. 70-летняя актриса театра и кино снялась в бикини, восхитив мужчин длинными ногами и подтянутым телом.

Подруга Станислава Садальского, судя по забавному ролику, проводит время на даче. От светских развлечений вроде ММКФ Васильева отказалась. Своим примером актриса доказывает, что сильная женщина может все – не только коня на скаку остановить, но и мешающую ветку отпилить.

"Какое счастье, что нет мужчины рядом. Все можно делать самой", – шутит Татьяна, мастерски орудующая инструментом у ворот загородного особняка. В какой-то момент она попросила оператора-женщину принести ей бензопилу и секатор.



Свой ролик артистка подписала в юмористическом ключе. "Меня часто просят в комментариях больше видео выкладывать – вот и выкладываю! Кто-то Международный Московский КиноФестиваль открывает, в платьЯх красивых расхаживает, А я пилю💪", – отметила артистка, дав понять поклонникам, что хоть она и уехала из Москвы, но следит за тем, что происходит в городе.

enter; width:100%;"> Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) Июн 22 2017 в 9:54 PDT

Подписчики Татьяны были сражены наповал ее красотой. "Боже! я потеряла дар речи .Вы само совершенство! Ах какая женщина,Супер", "Обожаю Вас !!! Потрясающая ,особенная !!", "Суперсексилесоруб!", "Форма просто класс!", "У меня в 40 нет такой фигуры....Я в шоке....Я думаю это гены!Но очень круто", "Этой женщине 30лет!!!!👍👍 70это опечатка", "Супер!", "Вы в отличной форме! Сразу видно, что дружите со спортом)", – принялись восторгаться комментаторы.

Некоторые отметили, что такой досуг намного полезнее посещения ММКФ. "Круто! Лучше так чем ходить разукрашенными мартышками по красным дорожкам", – считает один из подписчиков Васильевой. "Жалко,что таких актрис не приглашают на фестиваль:((((Одни содержанки на ковровых дорожках :)))", – пожаловался другой. Кое-кто упрекнул Сатнислава Садальского, что не помогает подруге.