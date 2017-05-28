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Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова

Татьяна Васильева и Станислав Садальский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Народная артистка России Татьяна Васильева повздорила с известным актером Станиславом Садальским. Звезды устроили драку прямо во время записи телевизионного шоу.
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Васильева стала главной героиней передачи "Сегодня вечером", которую ведет Андрей Малахов. Артистка рассказывала о творческой и личной жизни: во время беседы она упомянула, что якобы поссорилась с Садальским.

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"Я надеюсь, что он не придет. Стас всегда недоволен, как я воспитываю детей. Самое интересное, что все, у кого нет детей, знают как их воспитывать. И Стасик очень трудится над этим. Говорит мне, в чем я не права, где совершаю ошибки, и бывает очень резок", – заявила Васильева. Однако сразу после этой реплики Садальский появился в студии.

Васильева дала некогда близкому другу пощечину, после чего тот буквально набросился на нее. Он схватил звезду за шею, повалил на пол, попутно разбив стакан с водой.

В потасовку вмешалась дочь Васильевой. "Ты с ума сошел! Уходи отсюда, убирайся", – закричала она. Несколько секунд позже актеры признались, что драка была постановочная – это сцена из спектакля, в котором они вместе играют. "Простите, что никого не предупредили", – извинились артисты.

Примечательно, что дочь артистки не оценила шутку. Обидевшись на мать и ее приятеля, она покинула студию сразу после инцидента.

Станислав Садальский и Татьяна Васильева. Кадр программы "Сегодня вечером с Андреем Малаховым"

Автор: Евгений Мышко28 мая 2017, 10:21

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