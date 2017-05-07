Как Киев готовил грандиозный провал "Евровидения"
Песенный конкурс украинская столица принимает во второй раз. Однако предыдущий опыт не уберег Киев от ряда скандалов. Сначала власти не могли найти деньги на конкурс, а "Евровидение" – довольно затратное и хлопотное мероприятие.
Так, в задачи страны-хозяйки входит выбор города и помещения для проведения полуфиналов и финала, в том числе их ремонт и адаптация под шоу, приведение в порядок инфраструктуры, расселение участников. На все это необходимы десятки миллионов евро. Для пребывающей в глубоком экономическом кризисе Украины деньги стали одной из первостепенных проблем.
Затем от проекта отказалась команда организаторов. В ноябре 2016 года в отставку подал генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания. Среди причин своего ухода он назвал отсутствие в стране легального и прозрачного пути финансирования песенного конкурса.
А за считанные месяцы до старта "Евровидения" – 13 февраля – Денис Блощинский, один из организаторов конкурса, сообщил, что команда прекращает работу над подготовкой мероприятия. Причиной стало вмешательство властей, которые назначили нового руководителя команды.
Также в феврале возникла путаница с билетами, а выяснилось это буквально за несколько дней до начала конкурса – в конце апреля. Около двух тысяч зрителей купили билеты на несуществующие места. "Накладка произошла, поскольку билеты начали продавать еще до того, как была построена главная локация в МВЦ, соответственно, схема зала немножко изменилась, некоторые места не соответствуют тем, которые выбирали зрители", – заявил руководитель сервиса по продаже билетов Дмитрий Феликсов.
Апогеем же стал скандал с российской участницей Юлией Самойловой. Власти Украины нарушили правила "Евровидения", объявив о запрете въезда на свою территорию российской певицы. Киев должен был обеспечить выступление всех конкурсантов в 2017 году, чего не выполнил. В итоге Россия отказалась от трансляции конкурса, а Украине грозят санкции.
Украинцы мирные люди,но не говорите с ними о Росии.— Демон (@DemonLovesYou) 18 апреля 2017 г.
Из за этого они теряют человеческий облик и становятся орками.#евровидение
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