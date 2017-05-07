Как Киев готовил грандиозный провал "Евровидения"

В Киеве 7 мая пройдет торжественная церемония открытия "Евровидения-2017". Однако задолго до старта конкурс стал худшим в истории.

Песенный конкурс украинская столица принимает во второй раз. Однако предыдущий опыт не уберег Киев от ряда скандалов. Сначала власти не могли найти деньги на конкурс, а "Евровидение" – довольно затратное и хлопотное мероприятие.

Так, в задачи страны-хозяйки входит выбор города и помещения для проведения полуфиналов и финала, в том числе их ремонт и адаптация под шоу, приведение в порядок инфраструктуры, расселение участников. На все это необходимы десятки миллионов евро. Для пребывающей в глубоком экономическом кризисе Украины деньги стали одной из первостепенных проблем.

Затем от проекта отказалась команда организаторов. В ноябре 2016 года в отставку подал генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания. Среди причин своего ухода он назвал отсутствие в стране легального и прозрачного пути финансирования песенного конкурса.

А за считанные месяцы до старта "Евровидения" – 13 февраля – Денис Блощинский, один из организаторов конкурса, сообщил, что команда прекращает работу над подготовкой мероприятия. Причиной стало вмешательство властей, которые назначили нового руководителя команды.

Также в феврале возникла путаница с билетами, а выяснилось это буквально за несколько дней до начала конкурса – в конце апреля. Около двух тысяч зрителей купили билеты на несуществующие места. "Накладка произошла, поскольку билеты начали продавать еще до того, как была построена главная локация в МВЦ, соответственно, схема зала немножко изменилась, некоторые места не соответствуют тем, которые выбирали зрители", – заявил руководитель сервиса по продаже билетов Дмитрий Феликсов.

Апогеем же стал скандал с российской участницей Юлией Самойловой. Власти Украины нарушили правила "Евровидения", объявив о запрете въезда на свою территорию российской певицы. Киев должен был обеспечить выступление всех конкурсантов в 2017 году, чего не выполнил. В итоге Россия отказалась от трансляции конкурса, а Украине грозят санкции.

Между тем, обстановку нагнетают не только власти, но и сами украинцы. Так, тарифы подняли таксисты и отели Киева. А продавцы сувениров и вовсе ввели двойные цены, к примеру, матрешки для иностранцев стоит 850 гривен, да для граждан Украины – 450 гривен. Кроме того, организаторы посоветовали гостям Киева не говорить с украинцами о России.

Украинцы мирные люди,но не говорите с ними о Росии.

Из за этого они теряют человеческий облик и становятся орками.#евровидение — Демон (@DemonLovesYou) 18 апреля 2017 г.

Напомним, соревновательная часть конкурса стартует 9 мая. В этот день пройдут полуфинальные состязания. 11 мая состоится еще один полуфинал, а 13 мая – финал, в ходе которого будет назван победитель.