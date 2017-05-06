Наталья Водянова показала подросшего сына

Всемирно известная топ-модель российского происхождения Наталья Водянова порадовала своих многочисленных поклонников семейной фотографией. На снимке она запечатлена вместе со своим подросшим младшим сыном.

Наталья Водянова выложила на своей странице в Instagram совместную фотографию со своим младшим сыном Романом. Сама модель в кадре сидит на кресле в пижаме, а ребенок предстал перед зрителями в одних подгузниках, сидя на полу спиной к камере.

"Ромашка и я готовы к отдыху. А вы? 🐣", – подписала Наталья Водянова снимок. Также она поблагодарила фотографа Эли Рассела Линтца за то, что тот смог поймать и увековечить такой "сладкий момент". Поклонники модели от выложенного снимка пришли в настоящий восторг. Комплиментами щедро одарили и саму Водянову, и ее младшего сына. Впрочем, большая часть внимания досталась именно Роману, который пока не частый гость на снимках в соцсетях.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Май 5 2017 в 11:12 PDT

Многие успели заметить, что любые кадры, хоть как-то проливающие свет на семейную жизнь российской супермодели, неизменно вызывают бурное оживление среди ее подписчиков. Для некоторых из них Наталья Водянова стала идеальным примером отношений матери со своими детьми.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Апр 28 2017 в 6:37 PDT

Впрочем, сама супермодель признается, что подчас бывает довольно строга со своими детьми, если это необходимо. В частности, она очень внимательно следит за питанием всех своих пятерых детей: 16-летнего Лукаса, десятилетней Невы, девятилетнего Виктора от Джастина Портмана, трехлетнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Апр 22 2017 в 2:38 PDT

Так, старшему сыну модели даже пришлось сесть на диету. "Он наел щеки! И тогда я сказала ему: "Ты не можешь просто так продолжать есть и наблюдать, как у тебя растет живот". Я становлюсь очень строгой, когда дело касается всей той дряни, которую они едят. Я постоянно говорю им, что они великолепные и красивые, но умоляю тщательно следить за тем, чем они питаются, потому что эти пищевые привычки останутся с ними на всю жизнь. И важно приучить их делать здоровый выбор с самого начала", – подчеркнула Наталья Водянова.