Из-за Самойловой "Евровидению" грозит чудовищный иск

Россия может навсегда отказаться от участия в смотре европейской попсы. И, видимо, всем от этого будет лучше.

Конкурс песни "Евровидение", официальный старт которому уже через два часа будет дан в Киеве, войдет в историю, как самый скандальный. И, вполне возможно, Россия после истории с недопуском Самойловой навсегда откажется от участия в этом политизированном параде фриков. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он эмоционально отреагировал на заявление владельцев конкурса о том, что Россию стоит оштрафовать или дисквалифицировать на три года за отказ менять участника и ехать выступать в Киев.

"Если будут санкции против нас, конечно, мы можем встречный иск представить, что "Евровидение" не обеспечило наше участие. Когда они принимали решение по победителю прошлого года Джамале, то заранее понимали, что украинская певица абсолютно политизированная. Они понимали, чем это закончится, с учетом того что на Украине развязана мощная русофобская кампания. Здесь больше вины самого "Евровидения". Они понимали, кому отдают свои голоса. Тем более, что зрители проголосовали не за Джамалу", — заявил Джабаров.

"Мы раньше не участвовали в "Евровидении", и нормально. Проживем и без "Евровидения". Не принципиально. Нельзя наказывать всех одинаково. За что нас наказывать? Была возможность у организаторов перенести конкурс в другую страну. Они на это не пошли", – цитирует сенатора газета "Известия".

Заметим, что наша страна участвовала в "Евровидении" с 1994 год. Первой нашей исполнительницей на конкурсе была Маша Кац, также известная под псевдонимом Юдифь. В ирландском Дублине она исполнила песню "Вечный странник" и заняла 9 место. Потом на "Евросонг" ездили Киркоров, Пугачева, Алсу, выпускники "Фабрики звезд" и шоу "Голос". Побеждали мы лишь один раз – в 2008 году Дима Билан со второй попытки завоевал первое место.