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Кузьмину запретили въезд на Украину

Владимир Кузьмин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В Сети появилась информация о том, что данные певца Владимира Кузьмина внесены в базу украинского сайта "Миротворец" за якобы нарушение условий пересечения границы.
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Dni.ru связались с представителем артиста и выяснили, что произошло в действительности. "Мы впервые слышим подобную информацию. Владимир Кузьмин давно не был на Украине и в ближайшее время туда не собирается, поэтому данные сведения нас не интересуют", – рассказал Александр Сябро.

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В качестве причин, запрещающих Кузьмину въезд на Украину, указаны "незаконное пересечение государственной границы Украины", "участие в пропагандистских акциях на территории Крыма" и "оправдание российской агрессии". Исполнитель хита "Я не Казанова" не первый представитель российского шоу-бизнеса, столкнувшийся с подобной проблемой. 

Ранее сообщалось о том, что в базу данных "Миротворца" внесены такие российские артисты, как Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Баста, певица Нюша и путешественник с мировым именем Федор Конюхов.

В конце прошлого года СМИ предположили, что Владимир Кузьмин болен рассеянным склерозом. Первой подобную версию озвучила Алла Пугачева, у которой в свое время был страстный роман с музыкантом. В свою очередь, специалисты настаивают, чтобы Кузьмин как можно скорее обратился к медикам для получения точного диагноза.

Напомним, основными симптомами рассеянного склероза считаются не только проблемы с памятью, но и регулярное плохое самочувствие, снижение физической и умственной активности и интеллекта, ухудшение зрения, усталость, трудности с координацией и движениями. Поклонники певца не на шутку обеспокоены состоянием его здоровья, а сам Кузьмин слухи о тяжелом недуге не комментирует.

Автор: Василиса Моргунова29 мая 2017, 17:07

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