СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева

Светские СМИ сообщили о новой пассии Дмитрия Хрусталева, с которой он впервые вышел в свет. Журналисты подозревают, что 38-летний шоумен встречается с молодой певицей Марией Гончарук.

На редкость симпатичная блондинка является солисткой группы DINAMA. Вместе с ней в коллективе выступает жгучая брюнетка Диана Иваницкая-Шорикова. Этот поп-дуэт образовался с легкой руки Константина Меладзе, когда она набирал новый состав "ВИА Гры".

Несколько лет назад было такое шоу на телевидении – "Хочу в "ВИА Гру". Счастливый билет в финале проекта вытянули нынешние сексапильные солистки Миша Романова, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова.

Соперницы победительниц Мария и Диана оказались в числе проигравших, но девушки настолько яркие и соблазнительные, что Меладзе создал для них коллектив DINAMA. Примечательно, что во время съемок проекта от юной красотки Гончарук буквально млел и плавился ведущий шоу Игорь Верник.

А теперь, если верить всезнающим папарацци, очередной жертвой чар Марии стал Дмитрий Хрусталев. Как сообщает сайт Life.ru, влюбленные впервые пришли вместе на светский раут. Гончарук и Хрусталев появились на ежегодной премии журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. Миновав акул пера, парочка быстро разместилась за столиком, где и провела весь вечер.

Публикация от Маша Гончарук/Maria Goncharuk (@mashadinama) Май 14 2017 в 7:22 PDT

Тайный роман влюбленных предположительно длится около полугода. Певицу с шоуменом познакомила коллега по группе Диана. Забавно, что изначально журналисты приписывали Иваницкой роман с Хрусталевым. Оказалось, чуть-чуть ошиблись.

Публикация от Dmitry Khrustalev (@dmitry_khrustalev) Янв 21 2017 в 6:37 PST

Первые подозрения, что артисты вступили в романтические отношения, у журналистов появились из-за группового фото с отдыха, которое разместил Дмитрий у себя в Instagram. На нем можно разглядеть массу знаменитостей: и Светлану Ходченкову, и Данилу Козловского, и "Иванушек". Но главное, что на снимке блондинка сидит на коленях у Хрусталева, а он нежно обнимает ее за талию.