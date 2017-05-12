У гостей "Евровидения" отобрали путан

Зарубежных гостей "Евровидения" лишили возможности познакомиться с прославившимися на весь мир киевскими путанами. Полиция закрыла сеть борделей, сотрудницы которых обслуживали иностранных граждан.

Продолжение: Певица в ужасе от происходящего на "Евровидении"

На западе об украинских жрицах любви слагают легенды. Эту страну уже вовсю называют меккой дешевого секс-туризма. В частности, туда зачастили выходцы из Турции. Многие иностранцы приехали на "Евровидение" не музыку послушать, а познакомиться с продажными киевскими красотками. Однако тут их ждал неприятный сюрприз.

По информации СМИ, полиция 12 мая совершила облаву и закрыла сразу несколько борделей в Киеве и области, которые обслуживали иностранных гостей песенного конкурса.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областной Нацполиции, хозяева сети специфических заведений – 32-летний мужчина и 30-летняя женщина – перед стартом международного песенного состязания наняли более 20 молодых проституток.

"Они оказывали весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера иностранным гражданам, которые приехали в Украину на песенный конкурс "Евровидение"", – гласит текст пресс-релиза.

Организаторы руководили бизнесом из Житомира. "Расчеты, по указанию сутенеров, клиенты осуществляли исключительно в иностранной валюте. Все без исключения притоны были оснащены камерами круглосуточного видеонаблюдения, которые в режиме онлайн передавали информацию на компьютер организаторов", – рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, в данный момент в Киеве идут репетиции участников финала конкурса, который состоится 13 мая. Как отмечают западные эксперты, "Евровидение-2017" оказалось едва ли не самым скандальным за всю историю существования смотра.