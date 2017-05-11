Фаворит "Евровидения" нуждается в срочной пересадке сердца

Дочь Борисовой бьется в истерике Крым обратился к Джамале Куда пропала Лена Перова Участник "Евровидения" унизил украинские власти Дом-2

Выбор читателей

Любовник выдал интимные подробности ночи с Пугачевой
Отвратительное фото голой Бузовой возмутило фанатов
Бузова разозлилась из-за любовника и плоской груди
У Даны Борисовой случился сердечный приступ
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
партнеры
Четверг 11 мая
Лента новостей
21:06
В Москве украли пакет с коллекционными крокодилами
20:45
Куда жаловаться на управляющую компанию
20:16
Моника Беллуччи стала блондинкой
19:42
Сборная России победила Данию за 70 секунд
19:32
Под Хабаровском водитель перепутал старушек с бордюром и задавил
19:30
Стриптизерша искромсала лицо известной модели (видео)
19:07
Фонд Доктора Лизы сменит название
18:55
Куда вложить миллион рублей
18:47
6 фильмов ужасов на основе реальных событий
18:38
Чем Марина Порошенко ублажает мужа
18:26
Савченко накинулась на карателей СБУ
18:15
Страшная история расправы опекунов над детьми-инвалидами
17:57
Сибирь участвовала в акции "Аллея России"
17:53
Белый дом закатил истерику после визита Лаврова
17:46
Бондарчука обвинили в обвале цен на квартиры в Чертаново
17:43
ФСБ провела задержание по делу о теракте в метро Петербурга
17:36
На Бадаевском заводе появился марокканский "Лотос"
17:33
За что Лужкову запрещают въезд в Грузию
17:26
Больных в России хотят лечить онлайн
17:12
На Украине готовы к возврату Советского Союза
16:51
Чем опасен секс после ссоры
16:48
Названа дата начала продаж Nokia 3310
16:32
Лавров насыпал соли на раны американцам
16:20
Роберт Майлз умер от рака
16:11
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
16:05
Фатальные ошибки женщин на пути к браку
16:02
Совбез предупредил об угрозе химатаки в России
15:46
За что получил условный срок ловец покемонов Соколовский
15:39
Лохнесское чудовище попало на видео
15:29
Пьяный водитель полкилометра тащил инспектора (видео)
15:11
Депутаты простились с умершим в Израиле Тарасюком
15:05
Ученые назвали минусы курения марихуаны для школьников
14:56
С россиян берут аналог налога на малодетность
14:54
В Москве пройдет Парад ударных инструментов
14:33
Спасение табуна лошадей от наводнения попало на видео
14:28
Жуткие подробности похищения трехлетнего ребенка под Ростовом
14:21
Литвинова угодила в театральный скандал
14:16
Россия сравнила Украину с лошадью
13:40
В чем подвох предварительного договора купли-продажи
13:39
Легендарный астронавт настраивает NASA против России
13:33
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
13:31
Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
13:23
Медики назвали неожиданные симптомы рака
13:09
Как изменятся тарифы ЖКХ после нововведений Медведева
12:50
Баха "Крым-2017" назвал победителей
12:39
Боевик "Дэдпул" превратят в сериал для взрослых
12:37
Блогер прыгнул на батут с тысячей мышеловок (видео)
12:27
Агутин довел до слез своей отповедью
12:19
Названы главные причины болезней россиян
12:14
Омская няня избивала и кусала "гномиков"
12:13
Киев напуган встречей Лаврова с Трампом
11:55
В Бангкоке обнаружен мертвым россиянин
11:41
Ансамбль имени Александрова отправляется в турне после трагедии
11:39
Ловца покемонов Соколовского осудили на 3,5 года
11:26
Вернувшуюся после родов Гагарину упрекнули в алчности
11:20
Судебный пристав из Вологды обобрала должников на миллион
11:15
Муж Глюк’oZы оставил Батурину с носом
11:11
Сотрудника Театра Вахтангова избили в центре Москвы
11:00
Третьяковка начнет работать бесплатно
10:59
Под Челябинском полицейский насмерть сбил пешехода
10:52
Россию на "Евровидении" заменили Македонией
10:46
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
10:44
Собутыльники с топором напали на мужчину в центре Москвы
10:33
Россиян оставят без импортного вина
10:26
Обвиняемого в растрате экс-главу "Роснано" освободили из-под ареста
10:19
Норвежский принц показал свою невоспитанность (видео)
10:05
Как Катя Семенова живет на пенсии
09:55
Захарова высмеяла агонию США
09:52
На трех станциях метро Москвы закрыли эскалаторы
09:38
Родная мать предпочла Шуре бывшего уголовника
09:37
Отчаянная схватка теленка со слоном попала на видео
09:20
Дочери Ивана Охлобыстина крадут платья
09:19
64-летняя жена Макрона появилась беременной на обложке
09:12
Москвичам пообещали снег и ветер
08:58
СБУ открестилась от замешанного в убийстве Шеремета сотрудника
08:56
Обвисший живот Копенкиной вызвал оторопь
08:34
Болгарский участник "Евровидения" унизил украинские власти
08:24
Трамп дал обещание утопающей Украине
08:10
Киркоров вступился за оскорбленную Бузову
08:00
Как мальчик с окраины стал королем
07:55
Водитель BMW напал на женщину с детьми в центре Москвы
22:09
iPhone 7 сделали произведением искусства
21:58
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
21:51
Юлия Меньшова о наглом обмане зрителей
21:48
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
21:26
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
21:25
"Пипи ся" встанет на вооружение Китая
21:17
Умер актер из "Убить Билла"
21:02
Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
20:45
Американская журналистка рассмешила Путина
20:41
Как становилась женщиной Надежда Савченко
20:39
Названа дата встречи Путина и Трампа
20:07
Боня поставила точку в вопросе пластики
20:07
Российский вертолет обстреляли в Конго
19:43
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
19:32
Пугающие подробности операции звезды "Дома-2"
19:23
Зачем Лавров встречался с Трампом
18:59
Китайцы массово вырубают леса Сибири
18:51
Кот сошел с ума из-за пакета-плаща (видео)
18:51
Пресс-конференция Лаврова и Трампа (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом
Дочь Даны Борисовой бьется в истерике
Дана Борисова: Близкие люди страшнее врагов
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
Шоу-бизнес

Фаворит "Евровидения" нуждается в срочной пересадке сердца

Сальвадор Собрал. Фото: Michael Campanella /Gettyimages.ru
Украинские СМИ бьют тревогу: выступление фаворита "Евровидения-2017" Сальвадора Собрала в финале под угрозой срыва. Участник конкурса, представляющий Португалию, нуждается в срочной пересадке сердца.

Продолжение: Москвича Костова гонят с "Евровидения" за концерт в Крыму
прочитано 3791 раз

Сальвадор Собрал серьезно болен с рождения – у 27-летнего исполнителя порок сердца. Поэтому артист изначально предупредил организаторов "Евровидения", что не сможет принять участие в конкурсе на общих основаниях.

ПО ТЕМЕ

Болгарский участник "Евровидения" унизил украинские власти

"Евровидение" изменило себе ради тяжелобольного артиста

Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым

 Евровидение 2017

Сюжеты Евровидение 2017

Из-за проблем со здоровьем Сальвадор пропустил репетиции и прилетел в Киев сразу на полуфинал. На пресс-конференциях от его имени говорила родная сестра и автор его песни Amar Pelos Dois Луиза.

В первом полуфинале "Евровидения" ослабевший Сальвадор не смог выступить на основной сцене. Тяжелобольному конкурсанту пришлось петь в специальном отсеке, расположенном на танцполе, потому что выход на сцену затруднен и занимает около трех минут.

Еще Собрал попросил организаторов не светить ему в лицо ослепляющими софитами. Все эти сложности не помешали голосистому и упорному представителю Португалии успешно пройти в финал конкурса.

Однако, как утверждают украинские СМИ, состояние певца критическое. По информации ряда изданий, освещающих смотр, Сальвадор нуждается в срочной пересадке сердца. В настоящий момент артист с большим трудом посещает репетиции перед финалом.

К слову, общественность весьма неоднозначно относится ко всей этой ситуации. Пока одни обсуждают "чрезмерную гибкость" руководства Международного музыкального конкурса "Евровидение", другие задаются вопросом, зачем надо было отправлять на песенное соревнование исполнителя, сердце которого может остановиться в любой момент. Третьи зубоскалят, говоря, что Сальвадора специально послали на конкурс, чтобы "вышибить слезу" у мира.

Примечательно, что в своей музыкальной композиции для "Евровидения" Собрал как раз споет о сердце, которое, согласно тексту, "все выдержит и сможет любить за двоих".

Автор: Елена Алешина11 мая 2017, 14:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"

567

комментарии

Политика

Белый дом закатил истерику после визита Лаврова
За что Лужкову запрещают въезд в Грузию
Россия сравнила Украину с лошадью
Захарова высмеяла агонию США

Шоу-бизнес

Покинувший психбольницу Степанов нарушил молчание
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Дочь похудевшей на 61 кг звезды КВН потрясла народ
Ведущая "Дома-2" намекнула на служебный роман

Проишествия

Подробности смерти российского депутата в Израиле
Меткий гольфист убил птицу на лету (видео)
Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни
Дебошир разбил в караоке телевизор из-за хита Басты

Lifestyle

6 фильмов ужасов на основе реальных событий
Роберт Майлз умер от рака
Литвинова угодила в театральный скандал
Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
Шоу-бизнес

Обвисший живот Копенкиной вызвал оторопь

Бизнесвумен шокировала снимком "без глянца"
Общество

64-летняя жена Макрона появилась беременной на обложке

Французский еженедельник высмеял немолодую супругу избранного президента
Здоровье

Медики назвали неожиданные симптомы рака

Специалисты обнародовали 15 распространенных признаков
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой бьется в истерике

Подруга телеведущей пожаловалась на неуправляемость девочки

Гороскоп

Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май

Фоторепортажи

Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
Как становилась женщиной Надежда Савченко
Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"

Спорт

Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
Модель Playboy устроила хаос на велогонке (видео)
"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет

Регионы

Омская няня избивала и кусала "гномиков"
Китайцы массово вырубают леса Сибири
Пенсионерка второй раз убила сожителя на 9 мая
Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru