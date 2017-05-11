Фаворит "Евровидения" нуждается в срочной пересадке сердца

Украинские СМИ бьют тревогу: выступление фаворита "Евровидения-2017" Сальвадора Собрала в финале под угрозой срыва. Участник конкурса, представляющий Португалию, нуждается в срочной пересадке сердца.

Продолжение: Москвича Костова гонят с "Евровидения" за концерт в Крыму

Сальвадор Собрал серьезно болен с рождения – у 27-летнего исполнителя порок сердца. Поэтому артист изначально предупредил организаторов "Евровидения", что не сможет принять участие в конкурсе на общих основаниях.

Из-за проблем со здоровьем Сальвадор пропустил репетиции и прилетел в Киев сразу на полуфинал. На пресс-конференциях от его имени говорила родная сестра и автор его песни Amar Pelos Dois Луиза.



В первом полуфинале "Евровидения" ослабевший Сальвадор не смог выступить на основной сцене. Тяжелобольному конкурсанту пришлось петь в специальном отсеке, расположенном на танцполе, потому что выход на сцену затруднен и занимает около трех минут.

Еще Собрал попросил организаторов не светить ему в лицо ослепляющими софитами. Все эти сложности не помешали голосистому и упорному представителю Португалии успешно пройти в финал конкурса.

Однако, как утверждают украинские СМИ, состояние певца критическое. По информации ряда изданий, освещающих смотр, Сальвадор нуждается в срочной пересадке сердца. В настоящий момент артист с большим трудом посещает репетиции перед финалом.

К слову, общественность весьма неоднозначно относится ко всей этой ситуации. Пока одни обсуждают "чрезмерную гибкость" руководства Международного музыкального конкурса "Евровидение", другие задаются вопросом, зачем надо было отправлять на песенное соревнование исполнителя, сердце которого может остановиться в любой момент. Третьи зубоскалят, говоря, что Сальвадора специально послали на конкурс, чтобы "вышибить слезу" у мира.

Примечательно, что в своей музыкальной композиции для "Евровидения" Собрал как раз споет о сердце, которое, согласно тексту, "все выдержит и сможет любить за двоих".

