Любовница Тарасова показала эротическое видео

Нынешняя возлюбленная бывшего мужа Ольги Бузовой Анастасия Костенко опубликовала в Сети короткий ролик с недавней фотосессии. Девушка позирует фотографу в лиловом платье-комбинации.

В руках девушка держит розу. Во время съемки она то подносит цветок к лицу, то демонстрирует его на камеру. "Сегодняшний день назову "Как все успеть и не опоздать (что совершенно невозможно, казалось бы, в связи с перекрытием дорог)". Голова отваливается", – написала Костенко в Instagram.