Любовница Тарасова показала эротическое видео
В руках девушка держит розу. Во время съемки она то подносит цветок к лицу, то демонстрирует его на камеру. "Сегодняшний день назову "Как все успеть и не опоздать (что совершенно невозможно, казалось бы, в связи с перекрытием дорог)". Голова отваливается", – написала Костенко в Instagram.
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