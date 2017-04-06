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Максим Дунаевский перенес тяжелую операцию

Максим Дунаевский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Знаменитый композитор сбежал из больничной палаты. Но уже все в порядке, и он даже травит анекдоты про Стаса Михайлова.
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Максим Дунаевский на пресс-конференцию в ТАСС пришел с опозданием. "Я буквально сбежал из больницы сюда, – признался композитор. – Недавно я перенес тяжелую операцию. Не хочу распространяться, теперь, слава богу, все хорошо".

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Дунаевский сказал, что возвращается к активной творческой работе, выступлениям и к руководству Московской областной филармонией, которую недавно возглавил. В свое время он учился у таких мэтров, как Андрей Эшпай, Тихон Хренников, Альфред Шнитке. Поэтому серьезная академическая музыка – его стезя. 

А вот к попсе, к современной эстраде он относится скептически. "Люди перестают слушать умную классическую музыку, вот в в чем ужас, – поделился он обеспокоенностью с корреспондентом Dni.Ru. – Залы сегодня собирает только Стас Михайлов, который далек, в общем-то, от музыки и давно стал именем нарицательным. Мне печально наблюдать за этим процессом".

"Недавно Лариса Долина рассказала мне хороший анекдот на эту тему: Восьмого марта на улице столько женщин с цветами, что кажется, будто бы умер Стас Михайлов", – пошутил композитор.

Напомним, Дунаевский известен как автор песен к 30 телефильмам, среди которых – "Мэри Поппинс, до свидания!" и "Д’Артаньян и три мушкетера". Песни Максима Дунаевского есть в репертуаре Михаила Боярского, Дмитрия Харатьяна, Любови Успенской, Маши Распутиной, Игоря Наджиева, Татьяны Булановой и других исполнителей. Он женат в седьмой раз, а его четвертой супругой была актриса Наталья Андрейченко. 

Автор: Иван Губкин6 апреля 2017, 15:52

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