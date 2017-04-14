Российская актриса перестала ходить после аварии

Популярная актриса Александра Третьякова стала жертвой наезда. Звезда сериала "След" рассказала о случившемся с ней несчастье, сообщив, что теперь находится в "неходячем положении".

Журналисты связались с актрисой Александрой Третьяковой, чтобы выяснить ее самочувствие после автомобильной аварии, жертвой которой она стала. Оказалось, популярная артистка временно недееспособна.

"Я шла с йоги и на тротуаре на меня совершили наезд. Водитель двигался задним ходом и в силу того, что он недавно получил права, или неопытности сначала сбил меня багажником, а потом переехал обе ноги. Переломов у меня нет, у меня обширные ушибы и растяжения связок. Сейчас я в неходячем положении. У меня будет дальнейшее обследование. Сейчас из-за этого у меня отменился концерт, который я должна вести", – цитирует Александру Третьякову телеканал "Звезда".

Напомним, несчастной случай с популярной актрисой произошел на севере Москвы. Звезда сериалов "След" и "Клад могилы Чингисхана" шла по тротуару на улице Куусинена. В этот момент из дворового проезда выезжал автомобиль иностранной марки. Двигаясь задним ходом, водитель не заметил Третьякову и сбил ее. Почему, в свою очередь, и Александра не увидела автомобиль, остается только догадываться.

Публикация от Aleksandra Tretyakova (@tretyakovochka) Авг 6 2016 в 1:24 PDT

К сбитой 25-летней актрисе немедленно прибыла карета скорой помощи. Александру Третьякову срочно госпитализировали в столичную клинику. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 27-летний житель Москвы Артем С. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Александра Третьякова окончила СПбГУКИ в 2012 году, специальность "Артист драматического театра и кино", курс Н. Е. Сорокина. Актриса работала в Ростовском Академическом Театре Драмы им. М. Горького. Отметилась в таких картинах как "Ангел или демон", "Хуторянин", "Пятая стража" и другие.