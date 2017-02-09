Известному танцору отрезали ногу после съемки

Успешная карьера танцора Дмитрия Кима оборвалась в одночасье. Всему виной оказалось желание Димы найти удачный ракурс для съемки.

За плечами Дмитрия Кима работа в танцевальных коллективах певицы Аниты Цой и группы "Винтаж". Танцор планировал работать в Америке, однако все его мечты разбились в один момент.

Несчастный случай произошел с Дмитрием на новогодних каникулах в Лос-Анджелесе. Танцор решил сделать несколько снимков возле белокаменной стены. Однако пока он выбирал наиболее удачный ракурс, часть ограждения обрушилась ему на ногу. Дмитрия экстренно госпитализировали в одну из лучших клиник города, где вправили сломанную ногу.

Но медикам не удалось спасти мягкие ткани, вследствие чего началось заражение крови. В общей сложности Дмитрию сделали четыре операции, в результате которых по колено ампутировали левую ногу. Сейчас друзья собирают деньги на реабилитацию и протез для Кима, благодаря которому он сможет двигаться и даже танцевать.

Когда Дмитрию сообщили о будущей ампутации, по признанию танцора, он готов был покончить с собой. "Мне стало очень страшно. Я плакал 16 часов подряд и не хотел приходить в реальную жизнь инвалидом. Я пережил страшные муки. Об этом знали только близкие друзья из Америки, я даже маме сказал не сразу", – цитирует Дмитрия Кима Life.ru.

Однако сейчас танцор взял себя в руки и наслаждается каждым днем. "Надо бороться даже тогда, когда кажется, что все закончилось! Можно похоронить себя сейчас, а можно снова переродиться. Маленькими, но уверенными шагами я иду в новую жизнь! Так что через пару месяцев станцуем!" – уверен Ким.