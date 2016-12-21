Сестра рассказала о свадьбе Фриске и танцора

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о бывшем возлюбленном певицы, танцоре по имени Петр. По словам девушки, у них отношения были серьезными, влюбленный мужчина даже сделал артистке предложение.

Романтические отношения Жанны Фриске и участника танцевального коллектива группы "Блестящие" Петра длились несколько лет. Артистка даже познакомила возлюбленного с родней. В частности, на младшую сестру Фриске Наталью Петр произвел приятное впечатление.

"Петя – очень хороший парень. Они с Жанной сильно любили друг друга. Мы все вместе часто проводили время, отдыхали у нас на даче. Петя даже делал сестре предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. А затем он ушел из танцевального коллектива группы "Блестящие", – цитирует Наталью Starhit.

Как рассказал сам Петр, он просил Жанну оставить карьеру, но та не мыслила жизни без сцены. "Мы говорили о детях и о женитьбе. Тогда мне было 27 лет. Она не давала мне поводов для ревности, но ее профессия меня немного отталкивала. Я сказал ей: "Если бы все было по-другому и ты была бы обычным человеком, то все было бы гораздо лучше", – рассказал Петр.

В итоге, влюбленные расстались. Разрыв произошел в один момент, но без скандалов и выяснения отношений. В дальнейшем Петру было непросто строить отношения с другими девушками и тогда он решил прийти на передачу Ларисы Гузеевой "Давай поженимся".

Пришедшие поддержать его друзья сообщили, что Петр нерешителен с представительницами противоположного пола. "Не скажу, что он избирательный, но он долго тянет резину", – охарактеризовал Петра его приятель.

Тем не менее, в конце передачи бывший танцор остановил свой выбор из трех прелестниц, претендовавших на его сердце, на 31-летнем директоре концертного агентства Алисе, которая, что интересно, пришла на передачу вместе с мамой. Петр объяснил свое решение там, что его подкупила серьезность молодой женщины.