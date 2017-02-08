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Шоумен Михаил Шац попал в больницу

Михаил Шац. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Михаил Шац попал в больницу. Популярный телеведущий жаловался на высокую температуру.
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Михаил Шац обратился к столичным медикам с высокой температурой и воспалением легких. В больницу популярный ведущий и шоумен приехал самостоятельно накануне, 7 февраля.

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У Шаца держалась высокая температура, врачи выявили у него пневмонию, компетентно сообщает Life.ru. Михаилу предоставили VIP-палату. Ему назначили курс лечения.

Ушлые журналисты умудрились взять комментарий у самого телеведущего. "Да, я госпитализирован. Небольшая простуда, со мной все в порядке", – успокоил обеспокоенных подписчиков Михаил Шац.

Ранее в Интернете обсудили супругу Шаца Татьяну Лазареву, которая опубликовала забавное видео с запечатленным крупным планом собственным лицом без грамма макияжа. 50-летняя телеведущая не побоялась показать свои несовершенства, за что ее только похвалили.

"Красивая женщина, без макияжа", "Настоящая! Прекрасная!", "Такая естественная!❤️ прелесть❤️", "никогда красавицу из себя не строила, глупые вульгарные платья не надевает, выглядит Татьяна ухожено – стрижка/укладка, состояние кожи, идеальная улыбка, достойно и свежо одета, радуется жизни и смеется, в том числе над собой, МОЛОДЕЦ!!! Самодостаточная и довольная", – высказались относительно натуральности Лазаревой блогеры.

Несмотря на то, что Лазарева и Шац находятся в браке уже много лет, супруги до сих пор не растеряли романтики в отношениях. К примеру, когда Татьяне исполнилось 50 лет, Михаил оставил на ее страничке в популярной социальной сети нежную подпись: "Ты прекрасна! С днем рождения! Вот и пришел твой возраст счастья!"

Автор: Наталья Аряева8 февраля 2017, 11:01

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