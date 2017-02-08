Самбурской запретили публично посылать людей

Скандально известная актриса и певица Настасья Самбурская, недавно выпустившая нецензурный клип с пометкой 18+, больше не может публично посылать людей. Такое условие теперь прописано в ее контракте.

Эпатажная Самбурская дала "хулиганское" интервью, в котором рассказала, как ей живется в статусе популярной певицы и зачем она избавилась от длинных волос.

"Возможно, я просто устала ходить с длинной шевелюрой. Мне дорого мое время – я часто посещаю спортзал, а после занятий очень долго каждый раз мыть и сушить голову. Вот сегодня после тренировки мыла голову гелем для душа, потому что не было шампуня. И будь я сейчас с прежней копной, мои волосы торчали бы в разные стороны или вообще отвалились бы. За длинными волосами сложно ухаживать", – объяснила свою резкую смену имиджа Настасья.



Актриса и певица утверждает, что после стрижки ее характер совсем не изменился. "Просто он стал заметней. Раньше люди обращали внимание на мою женственную внешность и закрывали глаза на непростой характер, а с короткой стрижкой во мне все стало гармонично", – считает подопечная Виктора Дробыша.

Поём�������� Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 30 2017 в 3:58 PST

Под чутким руководством продюсера Самбурская не только учится петь, но и играть на гитаре. Даже в машине, сидя на заднем сиденье, она не выпускает из рук инструмент. "Пока я знаю лишь пару аккордов, а моя мечта выйти на сцену и закричать: "Олимпийский, я не вижу ваших рук!". И заиграть на гитаре", – призналась амбициозная Настасья.

Актриса не скрывает, что грезит быть любимой у слушателей. "Конечно, мне хочется, чтобы поклонники хорошо меня воспринимали, а не обкидывали помидорами на выступлениях", – заявила бывшая звезда сериала "Универ".

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 27 2017 в 9:26 PST

Раньше она довольно резко реагировала на злые комментарии подписчиков в Instagram, а сейчас старается держать себя в руках. "Я могу и послать, но с недавних пор по контракту с одной компанией мне запрещено публично посылать людей. Вот приходится выполнять данное условие", – цитирует Настасью сайт Woman.ru.