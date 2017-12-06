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Скандальное шоу с Бузовой убрали с Первого канала

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Первый канал намерен отказаться от скандального шоу "Бабий бунт". Передача исчезла из сетки вещания.
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Вместо очередного выпуска "женского ответа "Прожекторперисхитон", зрителям пришлось посмотреть на новый эпизод "Время покажет". Как сообщает StarHit со ссылкой на свои источники, ближайший выпуск "Бабьего бунта" телезрители увидят в понедельник, 11 декабря.

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Причины, по которым происходят такие перестановки, представители телешоу не сообщили, сославшись на независящие от них обстоятельства. Также портал заявляет, что программу, которую ведут Ольга Бузова, Татьяна Васильева, Юлия Барановская, Софико Шеварнадзе, Татьяна Васильева и Елена Абитаева, и вовсе собираются закрыть.

Как сообщает портал Teleprogramma.pro, это решение удовлетворило бы большое количество зрителей Первого канала. Телевизионную редакцию с первого же выпуска "Бабьего бунта" забрасывают возмущенными рецензиями в СМИ с требованиями убрать с экранов Ольгу Бузову или вовсе закрыть проект.

Отметим, что на официальных страницах Первого канала в социальных сетях никакой информации о закрытии "Бабьего бунта" нет. Кроме того, начиная с 11 декабря шоу продолжит выходить в штатном режиме. На сайте "Первого" сообщается, что в среду 6 декабря шоу с участием звезды "Дома-2" будет заменено на специальный выпуск программы "Время покажет".

"Тема выпуска – отстранение России от зимней Олимпиады. Поедут ли российские спортсмены в Пхенчхан и на каких условиях?", – сообщается в анонсе выпуска. Отметим, что во вторник, 5 декабря, когда стало известно о решении МОК отстранить Россию от участия в Олимпиаде, также вышел специальный выпуск "Время покажет". Из-за этого сетка вещания сдвинулась, и Первый канал сократил хронометраж сериала "Второе зрение". Коллегам из StarHit никакой информации о закрытии многосерийного фильма не поступало. 

Автор: Михаил Войцеховский6 декабря 2017, 21:27
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Возмутительные фото Ольги Бузовой

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