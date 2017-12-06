Бузова обратилась с мольбой после позорного скандала

Звезда "Дома-2" назвала случившееся немыслимым бредом. Она призвала идти и сражаться.

Позорное решение Международного олимпийского комитета отстранить сборную России от Игр-2018 вызывало большой общественный резонанс. Некоторые любители спорта считают, что атлетам, доказавшим свою непричастность к употреблению допинга, стоит соревноваться под нейтральным флагом.

Именно к ним обратилась ведущая Ольга Бузова. "То, что вчера произошло, – это немыслимый бред! Наши спортсмены – самые лучшие! Я даже не могу представить то, что вы сейчас переживаете, то, что в ваших сердцах! Для меня каждый из вас, кого так бесцеремонно и беспочвенно отстранили от Олимпиады, – уже герой. Я бы хотела каждого из вас призвать не опускать руки, а идти и сражаться!"

"Я призываю каждого из вас поехать под этим нейтральным флагом и показать всю мощь и силу непобедимого русского народа! Молю вас: не опускайте руки. Пусть это будет под так называемым нейтральным флагом, но для каждого из нас вы все равно будете русским спортсменом!"

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 6 2017 в 3:32 PST

Интересно, что на звезде "Дома-2" была майка с олимпийскими кольцами и актуальным сегодня хештегом #No Russia No games ("Нет России – нет Игр"). Флешмоб с этим названием поддержали многие российские политики, телеведущие и сами спортсмены.