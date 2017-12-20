Муж предпочел Навке акробата

Татьяна Навка дала откровенное интервью. Прославленная фигуристка рассказала, как муж был потрясен способностями акробатов.

Под влиянием Татьяны Навки ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стал значительно лучше разбираться в фигурном катании. "Конечно, тулуп от акселя он отличить пока не готов. Но на уровне "нравится – не нравится" мы можем обсудить и Евгению Медведеву, и Алину Загитову", – отметила Навка.

Фигуристка рассказала забавный случай, когда ее мастерству Песков предпочел умения профессиональных акробатов на льду. "Он пришел однажды к нам на репетицию шоу и увидел двух акробатов, которые участвуют в спектакле. Они не профессиональные фигуристы, но выполняют на льду уникальные трюки, аж дух захватывает. И вот эти ребята мужа больше всего и потрясли. Он говорит: "Нет, ты, конечно, хороша, ты, конечно, прекрасна, но вот акробаты…" – цитируют Татьяну Навку "7Дней".

По признанию спортсменки, именно семья является для нее главным критиком. "Мне очень приятно, что на протяжении стольких месяцев они все меня так поддерживают и вдохновляют. Я бы не стала олимпийской чемпионкой, если бы не умела преодолевать трудности. Да, нужно уметь стиснуть зубы, уметь прощать, забывать обиды и идти вперед..." – констатировала фигуристка.

Спортсменка провела параллель между семейной жизнью и фигурным катанием. "Ссоры и споры – неизбежная составляющая любого творческого процесса, особенно когда партнерам небезразлично то, что они делают. Эмоции остывают, разум включается, мы выходим на лед и продолжаем работать дальше. Это как в семейной жизни, ведь нет пары, у которой не было бы конфликтов. Но если люди действительно любят друг друга и умеют прощать, они находят пути для компромисса", – заключила Навка.