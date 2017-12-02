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Жена угрожала известному актеру

Наталья Тенякова и Сергей Юрский. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Прославленный мэтр советского кино 82-летний Сергей Юрский рассказал, как начинались его отношения с актрисой Натальей Теняковой. Его первая супруга не могла смириться с уходом любимого и даже угрожала мужу.
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Сергей Юрский счастливо живет в браке с Натальей Теньяковой почти полвека. Они познакомились на съемках телеспектакля, в котором играли молодоженов, передает StarHit. Причем оба в тот момент уже были семейными людьми. Наталья была замужем за режиссером Львом Додиным, а Юрский женат на актрисе,  приме театра и признанной красавице Зинаиде Шарко.

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Поначалу Сергей Юрский даже не обратил внимание на партнершу по съемкам, молодую студентку. Она же влюбилась в него сразу. "Это была классическая любовь с первого взгляда. Наша встреча на сцене стала счастливым случаем", – рассказала Наталья Теньякова в фильме "Сергей Юрский. Против правил" на Первом канале.

Их отношения развивались стремительно. Наталья Теньякова сразу развелась с мужем, а Сергей Юрский какое-то время продолжал оставаться женатым человеком. Его первая супруга Зинаида Шарко не могла так просто отпустить любимого мужчину.

Когда она узнала о романе Юрского на стороне, то неделю не могла выйти из своей комнаты и постоянно плакала. Она даже угрожала мужу наложить на себя руки, если он уйдет. Однако новое чувство оказалось сильнее и актер все же покинул супругу и вступил в новый брак.

Отметим, Сергей Юрский известен как один из самых закрытых актеров. Он не любит рассказывать о своей личной жизни, но все же решил сделать исключение для Первого канала.

Автор: Геннадий Куприянов2 декабря 2017, 11:29

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