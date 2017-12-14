У юной дочери Михайлова обнаружили неприличный заработок
Дочь звезды легендарного кинофильма "Любовь и голуби" с удовольствием участвует в фотосессиях и дефилирует по подиуму. Примечательно, что на снимках Мирослава зачастую выглядит довольно вызывающе для своего возраста.
Как правило, она выбирает для фото откровенные наряды и принимает далеко не детские позы. Макияж девочки на снимках тоже обычно предельно дерзкий.
На недавнем показе коллекции дизайнера Изеты Гаджиевой 15-летняя Мирослава предстала в прозрачном наряде. Для подростка публично красоваться в таком виде по меньшей мере неприлично, пишет Eg.Ru.
Впрочем, ей есть кого копировать – старшая сестра Настя (внебрачная дочь Александра Михайлова от актрисы Ольги Кузнецовой) тоже не прочь изобразить из себя страстную диву. Правда, позирует 26-летняя девушка в основном перед мужем – фотографом и оператором Евгением Майманом.
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