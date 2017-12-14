У юной дочери Михайлова обнаружили неприличный заработок

Младшая наследница известного актера Александра Михайлова, 15-летняя Мирослава, зарабатывает в модельном бизнесе уже несколько лет. При этом девочка выбирает весьма эпатажные образы.

Дочь звезды легендарного кинофильма "Любовь и голуби" с удовольствием участвует в фотосессиях и дефилирует по подиуму. Примечательно, что на снимках Мирослава зачастую выглядит довольно вызывающе для своего возраста.

Публикация от Miroslava Mihaylova (@themira.ma) Сен 26 2016 в 11:37 PDT

Как правило, она выбирает для фото откровенные наряды и принимает далеко не детские позы. Макияж девочки на снимках тоже обычно предельно дерзкий.

Публикация от Miroslava Mihaylova (@themira.ma) Июн 9 2017 в 11:29 PDT

На недавнем показе коллекции дизайнера Изеты Гаджиевой 15-летняя Мирослава предстала в прозрачном наряде. Для подростка публично красоваться в таком виде по меньшей мере неприлично, пишет Eg.Ru.

Публикация от Miroslava Mihaylova (@themira.ma) Авг 8 2016 в 10:16 PDT

Впрочем, ей есть кого копировать – старшая сестра Настя (внебрачная дочь Александра Михайлова от актрисы Ольги Кузнецовой) тоже не прочь изобразить из себя страстную диву. Правда, позирует 26-летняя девушка в основном перед мужем – фотографом и оператором Евгением Майманом.