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Хворостовского похоронили в бывшей мастерской

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Одну из двух урн с прахом Дмитрия Хворостовского захоронили на престижном Новодевичьем кладбище Москвы. Пока на могиле оперного исполнителя поставили деревянный шестиконечный православный крест, а через год, как ожидается, появится памятник.

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Девятый участок относится к так называемой новейшей территории погоста. Она возникла в результате расширения кладбища на юго-запад в конце 1970-х – начале 1980-х годов на месте камнетесной мастерской. Там же погребен певец Леонид Утесов. 

В непосредственной близости от места вечного упокоения Дмитрия Хворостовского находится могила академика Кузьмы Андрианова. Неподалеку – захоронения политика Виктора Черномырдина и перенесенных из Парижа останков певца Федора Шаляпина. 

Новодевичье кладбище включает в себя 11 участков, общая площадь которых составляет, по данным публичной карты Росреестра, 5,94 гектара (десять футбольных полей). В этом некрополе покоятся 26 тысяч человек, он официально признан историко-культурным памятником Москвы и считается самым привилегированным.

Вторую капсулу с прахом захоронят в Красноярске, на малой родине певца. Ее доставят туда 29 ноября. Урна будет храниться несколько месяцев, пока не решатся вопросы с увековечиванием памяти Хворостовского.

Один из возможных вариантов – создать на набережной Енисея мемориальный комплекс. Кроме того, предложено присвоить имя артиста институту искусств, где он учился, или театру оперы и балета, где начинал карьеру, а также назвать его именем Большой концертный зал, в котором Хворостовский выступил последний раз в России.

В нью-йоркской Метрополитен-опере память золотого баритона почтили исполнением "Реквиема" Верди. Дмитрий Хворостовский дебютировал на этой сцене в 1995 году, а в мае 2017-го принял участие в гала-концерте в Линкольн-центре, приуроченном к 50-летию театра.

Автор: Иван Губкин28 ноября 2017, 14:10
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