Ужасное видео из сгоревшей квартиры Леры Массквы

В распоряжении журналистов оказалось короткое видео, сделанное в сгоревшей дотла квартире певицы Леры Массквы. При этом официальный представитель артистки пока не может дать комментарии относительно происшествия.

В доме на проспекте Жукова в Москве пожарная сигнализация сработала около трех часов ночи. Дежурный охранник бросился на десятый этаж, откуда был слышен сигнал. Из квартиры он вытащил мужчину, который был уже в бессознательном состоянии. Возле входа в помещение находились женщина с ребенком. Квартира выгорела полностью, сообщает Life.ru. Причины произошедшего устанавливаются.

В распоряжении журналистов оказалось короткое видео. Запись сделана в выгоревшей квартире Леры Массквы. Судя по ролику, в жилище не осталось ни единого "живого" места.

Интересно, что сама Лера Массква еще не высказалась относительно несчастья и своего здоровья. Официальный представитель артистки Татьяна Гулина сообщила РБК, что пока не может дать комментарии по поводу госпитализации исполнительницы после пожара в квартире.

Ранее стало известно, что после пожара Лера Массква, ее сын Платон и супруг Павел Евлахов были госпитализированы. Мальчик попал в больницу с отравлением угарным газом. Саму популярную певицу и ее 45-летнего супруга отправили в НИИ Склифосовского с ожогами рук и отравлением.

Напомним, Лера Массква (настоящее имя Валерия Гуреева) родилась в Новом Уренгое, однако в 2002 году перебралась в Москву и начала музыкальную карьеру. Лера выпустила 11 видеоклипов, в том числе на песни "SMS-ная любовь", "Седьмой этаж", "Ну, наконец-то" и другие. Кстати, музыка из песни "Седьмой этаж" стала саундтреком к телесериалу "Универ".