Леру Масскву увезли в больницу с отравлением и ожогами

В квартире певицы Леры Массквы произошло возгорание. В результате пожара артистку, ее супруга и семилетнего сына госпитализировали.

Пожар в квартире 29-летней певицы Леры Массквы на седьмом этаже начался сегодня, 11 декабря в 04:00 мск. Прибывшие на место спасатели быстро справились с пламенем, однако хозяевам жилища понадобилась срочная медицинская помощь.

Сына артистки Платона госпитализировали с отравлением угарным газом. Саму Леру Масскву и ее 45-летнего супруга Павла Евлахова, основателя группы "4ехов", отправили в НИИ Склифосовского с ожогами рук и отравлением, компетентно сообщает "Московский Комсомолец". Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Отметим, Лера Массква довольно часто становится жертвой различных неприятных ситуаций. К примеру, в 2007 году популярная певица неудачно упала. У нее оказался сломан нос, а лицо было покрыто синяками. Роковое падение случилось с певицей дома. Она встала, запнулась о стул и упала. Удар о краешек спинки стула был настолько сильным, что девушка сломала нос. Масскве пришлось срочно вызывать скорую помощь. Врачи доставили ее в больницу. Там певице наложили несколько швов и отпустили домой.

А в 2006 году Лера упала с лестницы, тоже весьма неудачно. Случилось это накануне ее дня рождения. Девушка споткнулась, спускаясь со сцены, но тогда все обошлось без серьезных травм.

Напомним, Лера Массква (до 16 лет носила фамилию Гуреева) родилась в Новом Уренгое, однако в 2002 году перебралась в Москву и начала музыкальную карьеру. Продвигал артистку продюсер Игорь Марков. Лера выпустила 11 видеоклипов, в том числе на песни "SMS-ная любовь", "Седьмой этаж", "Ну, наконец-то" и другие. Кстати, музыка из песни "Седьмой этаж" стала саундтреком к телесериалу "Универ".