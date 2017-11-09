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Шоу-бизнес

Горе и несчастья преследовали актрису Юнникову

Наталья Юнникова. Кадр из сериала "Возвращение Мухтара-4" (2007-2008)
В сентябре звезда сериала "Возвращение Мухтара" Наталья Юнникова умерла. Однако лишь сейчас вышло последнее интервью актрисы, в котором она откровенно рассказала о горе и несчастьях, преследовавших ее.
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Наталья Юнникова родилась в Липецке. После школы она подала документы в несколько столичных театральных вузов, и сразу три одобрили ее кандидатуру. Наталья выбрала Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Там с будущей актрисой случилась беда – ее изнасиловали.

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Наталья Александровна Юнникова актриса

"Надо было идти в милицию, но ужас сковывал меня от одной мысли, что придется обсуждать случившееся с посторонними. Он продолжал меня преследовать – приходил в институт, в общежитие, даже ломился в дверь. И я все рассказала ребятам. Они с ним "поговорил", припугнули. И он отлип. Но по большому счету этот человек за то, что сделал со мной, за свое преступление никак не заплатил, не был наказан. Живет себе припеваючи, стал востребованным режиссером, снимает много. А ведь я могла сломать ему жизнь, как он сломал мою..." – заявила Юнникова.

Наталья призналась, что была влюбчива, однако свою жизнь связала с Антоном Федотовым. Вскоре они уехали на постоянное место жительства в Израиль. Но там Наталья как актриса не стала востребованной, хотя предпринимала много попыток добиться успеха. В 2006 году она вернулась в Москву. На родине она начала карьеру с чистого листа. Пройдя множество кастингов, актриса все же получила роль Елены Делагард в фильме "Ермоловы". Но участие в ленте не сделало ее знаменитой.

К тому же Юнникова развелась с мужем. "В общей сложности развод длился год. Уже переехали в Москву, а в ЗАГС Антона было не затащить – он несколько раз "терял" паспорт, ключи от квартиры не мог найти... Однажды просто заявилась к нему домой и буквально за шкирку повела подавать заявление. Потом уже договорилась с адвокатом, чтобы процедура прошла без нашего участия. Все провернули несмотря на то, что у нас с мужем общий ребенок. И хотя инициатива была моей, еще год после этого приходила в себя!" – призналась актриса.

У нее испортились отношения с отцом, который начал частенько прикладываться к бутылке, а однажды даже набросился на Юнникову с кулаками. "Повернулась, чтобы уйти, – и получила сильнейший удар в спину! Такой, что вздохнуть не смогла. А он развернул к себе и толкнул в грудь, начал трясти за плечи. Насилу вырвалась, убежала в другую комнату и думала, что сейчас из окна выпрыгну со второго этажа. Но отец уже угомонился. На спине потом была огромная гематома, месяца полтора я спала только на боку и дышала с трудом. С тех пор с ним не общалась, даже с днем рождения не поздравила", – рассказала Наталья.

Звездным часом для Юнниковой стала роль в сериале "Возвращение Мухтара". Актриса сыграла следователя Василису Михайлову. Коллегами Натальи стали актеры Оксана Сташенко, Константин Костышин, Алексей Моисеев, Алексей Шутов. Спустя несколько лет Юнникова покинула проект. Актриса призналась, что ее сын Ролан должен был пойти в первый класс и она не могла редко видеть его. А еще у Натальи сложилась "больная любовь" на съемках.

"Три года Леша морочил мне голову: стоял на коленях, умолял быть с ним, окружал вниманием, называл любимой и единственной. Перед таким напором трудно устоять – сдалась. А потом оказалось, что это всего лишь игра: сначала он врал, что разведен, потом обещал, что оставит семью..." – цитирует Наталью Юнникову "Коллекция Караван историй".

По признанию актрисы, она влюбилась так, что потеряла голову. "Посылает – плачу и скулю, свернувшись на кровати, а пальчиком меня поманит – бегу к нему как собачонка! Он погладит, приголубит – и бац, опять пинок под зад! А работаем на одной площадке, и деваться друг от друга некуда. Если мне что-то было нужно, не помогал, это я помогала ему деньгами – он никогда не возвращал и даже не заикался больше о них", – рассказала актриса.

А однажды Юнниковой даже пришла в голову мысль покончить с собой. Лишь чудом она переборола себя. "В этот момент из коридора донесся голос сына: "Ма-ам!" Меня будто холодным душем обдало – тут же спустилась на пол. Ролан меня спас. Как я себя потом ругала: надо быть конченым человеком, чтобы допустить хотя бы мысль о самоубийстве! Не задуматься, какую боль причиню своим близким..." – ругала себя Наталья.

В заключение Юнникова призналась, что никогда не мечтала о чем-то нереальном. "Самое страшное для меня, что сейчас влюбленности нет. Никто не верит, что я одинока, небогата. Всем кажется, что Юнникова в шоколаде: "Ты слишком умная, тебе ничего не надо, самодостаточная". А я обычная женщина, которая хочет обычного женского счастья. Очень хочу еще детей... Так здорово было бы идти по улице с настоящим мужчиной и гордиться, что у меня такой замечательный муж. Но где его взять?" – задала риторический вопрос Наталья Юнникова.

Напомним, 26 сентября Наталья Юнникова умерла в столичной больнице, не приходя в сознание. Актрисе было 37 лет. У звезды сериала "Возвращение Мухтара" произошло обширное кровоизлияние в мозг. 

Автор: Ната Лео9 ноября 2017, 10:28

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