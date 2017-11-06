Звезда "Уральских пельменей" раскрыла секрет экстремального похудения
"Во время беременности я без ограничений ела все, чего душа желала: и хлеб, и печеньки, и шоколад. Чувствовала себя расслабленной и умиротворенной. Когда приходила в ресторан, говорила: "Мне, пожалуйста, побыстрее хлебную корзиночку и масличко", – цитирует издание Woman's day Илану Юрьеву.
По ее словам, сразу после родов ушли семь килограммов, однако оставались 13 лишних, которые необходимо было согнать в кратчайшие сроки, чтобы успеть к запланированным съемкам. Сама юмористка тоже чувствовала внутреннюю потребность привести себя в форму, поскольку перестала нравится сама себе.
"Я переживала. чувствовала себя некрасивой, несмотря на все попытки мужа разуверить меня в этом", – призналась звезда "Уральских пельменей". Из-за запрета на спорт в первый месяц после родов она начала с походов на массаж. "Конечно, не обошлось и без пересмотра своего рациона, и тут уверенно могу сказать, что лучшая диета после родов – это диета кормящей мамы!", – призналась Илана Юрьева.
"Питалась так, чтобы у малышки не было колик. Отказалась от фруктов, ела овощи, рыбу и курицу, приготовленную на пару. В общем, довольно строгая диета. А самым сложным было отказаться от кофе. Пила только чай", – подчеркнула она. "Сейчас я ем пять раз в день небольшими порциями и не перекусываю на бегу. Отказалась от сахара, заменив его медом – благо, фирма мужа выпускает целых 13 сортов этого полезного продукта, и мне есть, из чего выбирать. Внимательно слежу за количеством соли в еде: в нашей семье принято специально недосаливать блюда. Вечером мы обязательно ужинаем, но выбираем легкую пищу", – добавила юмористка.
По ее словам, диета – это только временная мера и после отказа от строгого режима питания ушедшие килограммы обычно возвращаются сторицей. Выход тут только один – придерживаться диеты всегда. Для быстрого же приведения тела в нужную форму отлично подходят разгрузочные дни.
"Я использую белковую разгрузку: весь день нужно есть только белковые продукты. На завтрак два вареных яйца, на обед – куриную грудку, на полдник – творог, на ужин – обезжиренный йогурт. Также можно есть огурцы и помидоры. Ни в коем случае не использовать специи, соусы, соль – все это задерживает воду в организме", – поделилась секретом юмористка.
Выходить из разгрузочного рациона также следует постепенно, на следующий день добавляя к строгому рациону один-два продукта, а возвращаться к нормальному режиму питания можно только на третий день. Еще один секрет хорошей фигуры – чудотворное действие пара и высоких температур. "Русская баня помогает не просто закрепить результат, но и вывести лишнюю жидкость и убрать до двух килограммов веса. А приятным бонусом станет блеск в глазах, румянец на щеках и хорошее состояние кожи и волос", – заключила Илана Юрьева.
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