Звезда "Уральских пельменей" раскрыла секрет экстремального похудения

После родов юмористка Илана Юрьева всего за несколько недель сбросила 20 лишних килограммов, которые она набрала за время беременности. Звезда "Уральских пельмене" откровенно поделилась своим рецептом экстремального похудения.

"Во время беременности я без ограничений ела все, чего душа желала: и хлеб, и печеньки, и шоколад. Чувствовала себя расслабленной и умиротворенной. Когда приходила в ресторан, говорила: "Мне, пожалуйста, побыстрее хлебную корзиночку и масличко", – цитирует издание Woman's day Илану Юрьеву.

По ее словам, сразу после родов ушли семь килограммов, однако оставались 13 лишних, которые необходимо было согнать в кратчайшие сроки, чтобы успеть к запланированным съемкам. Сама юмористка тоже чувствовала внутреннюю потребность привести себя в форму, поскольку перестала нравится сама себе.

Публикация от Илана Юрьева ������ (@ilana7788) Окт 23 2017 в 1:02 PDT

"Я переживала. чувствовала себя некрасивой, несмотря на все попытки мужа разуверить меня в этом", – призналась звезда "Уральских пельменей". Из-за запрета на спорт в первый месяц после родов она начала с походов на массаж. "Конечно, не обошлось и без пересмотра своего рациона, и тут уверенно могу сказать, что лучшая диета после родов – это диета кормящей мамы!", – призналась Илана Юрьева.

Публикация от Илана Юрьева ������ (@ilana7788) Окт 20 2017 в 1:04 PDT

"Питалась так, чтобы у малышки не было колик. Отказалась от фруктов, ела овощи, рыбу и курицу, приготовленную на пару. В общем, довольно строгая диета. А самым сложным было отказаться от кофе. Пила только чай", – подчеркнула она. "Сейчас я ем пять раз в день небольшими порциями и не перекусываю на бегу. Отказалась от сахара, заменив его медом – благо, фирма мужа выпускает целых 13 сортов этого полезного продукта, и мне есть, из чего выбирать. Внимательно слежу за количеством соли в еде: в нашей семье принято специально недосаливать блюда. Вечером мы обязательно ужинаем, но выбираем легкую пищу", – добавила юмористка.

Публикация от Илана Юрьева ������ (@ilana7788) Окт 7 2017 в 12:03 PDT

По ее словам, диета – это только временная мера и после отказа от строгого режима питания ушедшие килограммы обычно возвращаются сторицей. Выход тут только один – придерживаться диеты всегда. Для быстрого же приведения тела в нужную форму отлично подходят разгрузочные дни.

"Я использую белковую разгрузку: весь день нужно есть только белковые продукты. На завтрак два вареных яйца, на обед – куриную грудку, на полдник – творог, на ужин – обезжиренный йогурт. Также можно есть огурцы и помидоры. Ни в коем случае не использовать специи, соусы, соль – все это задерживает воду в организме", – поделилась секретом юмористка.

Публикация от Илана Юрьева ������ (@ilana7788) Сен 22 2017 в 3:06 PDT

Выходить из разгрузочного рациона также следует постепенно, на следующий день добавляя к строгому рациону один-два продукта, а возвращаться к нормальному режиму питания можно только на третий день. Еще один секрет хорошей фигуры – чудотворное действие пара и высоких температур. "Русская баня помогает не просто закрепить результат, но и вывести лишнюю жидкость и убрать до двух килограммов веса. А приятным бонусом станет блеск в глазах, румянец на щеках и хорошее состояние кожи и волос", – заключила Илана Юрьева.