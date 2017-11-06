Малинин согласился оплатить лечение умирающему отцу после травли

Звезда 1990-х Александр Малинин записал видеообращение, в котором рассказал о сложившейся в его семье ситуации. Он подчеркнул, что обязательно поможет материально отцу Николаю Выгузову, который слег в одну из больниц Екатеринбурга после инсульта.

В кадре певец появился вместе со своим младшим братом Олегом. "Конечно же, мы в курсе, что Николай Степанович находится в больнице. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Пусть его окружение не волнуется, что им нечем платить. Я обязательно все оплачу", – подчеркнул Александр Малинин.

"Завтра Олег вылетает в Екатеринбург, обязательно навестит отца, хотя он почему-то не хочет видеть одного из своих сыновей. Хочет видеть только меня. Но на самом деле, это наши личные дела", – добавил певец. Упомянул он и травлю, которую развернули в Сети после обращения Николая Выгузова к сыну. "Я думаю, что травля, которая направлена против нашей семьи, это большая несправедливость", – подчеркнул Малинин.

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) Ноя 6 2017 в 2:13 PST

Напомним, ранее отец певца выразил уверенность, что его дни сочтены и все последние годы он живет лишь надеждой встретить сына. "Хочу обнять его крепко в последний раз. Он должен ко мне приехать, должен попрощаться", – рассказал мужчина. Он отметил также, что не понимает, по каким причинам сын перестал с ним общаться.

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) Окт 31 2017 в 5:49 PDT

Жена Николая Выгузова предположила, что причина кроется в социальной пропасти между родными людьми. "Потому что отец простой работяга, а не олигарх! Мы на концерт к Саше несколько раз ездили. Так он ни разу ничего хорошего со сцены ни про отца, ни про мать не сказал", – заметила она.

После инсульта Николай Выгузов находится под наблюдением врачей в одной из больниц Екатеринбурга. Мужчина даже не может самостоятельно сесть. Ему требуется серьезный уход и постоянное наблюдение специалистов. Помогает ему жена.