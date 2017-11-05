Постаревшую Стриженову отправляют под нож
"В угол,на нос,на предмет!"#стрельбаглазами", – подписала видео Стриженова. В ролике телеведущая демонстрирует как правильно "стрелять глазками".
Крупным планом в коротком видео лицо Стриженовой, а в уголках глаз заметны достаточно глубокие морщины, видимо, это и не понравилось поклонникам. Некоторые начали умолять звезду Первого канала показаться пластическому хирургу.
"Возраст ни куда не денешь,морщин сколько", "Удивительно что вы себе укольчики на лицо не делаете", "К хирургу. Причем срочно! надо все это удалять и подтягивать", – заявили фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Отметим, что Екатерина Стриженова – одна из тех телеведущих, чей имидж не меняется годами, становясь их своеобразной визитной карточкой. Но всему наступает конец, и недавно Екатерина решила внести изменения в свой внешний вид. Телеведущая поменяла прическу.
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